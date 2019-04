Marco Cellucci: firmacopie a Manfredonia dello youtuber [FOTOGALLERY]

Di:

Manfredonia, 26 aprile 2019. Giornata speciale ieri per i giovanissimi fan di Marco Cellucci, web star arrivato ieri a Manfredonia per il firmacopie del suo romanzo, “Tutto si può ballare”. Muniti di libro e pass, i ragazzi hanno incontrato il loro idolo presso la cartolibreria Tuppi per un pomeriggio di foto e selfie.

Marco Cellucci nasce il 4 Giugno del 2002 ed è diventato famoso con i social. Ha iniziato a pubblicare i primi video su YouTube e poi grazie al fenomeno di Musical.ly i suoi iscritti sono triplicati. I suoi profili contano un totale di più di 3 milioni di followers.