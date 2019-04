Michael, festival di gemellaggio tra Monte Sant’Angelo e Mont Saint Michel

Di:

L’8 maggio, a Monte Sant’Angelo, si festeggia San Michele Arcangelo in quanto, secondo la tradizione, fu proprio in questo giorno che l’Arcangelo, alla metà del VII secolo, assicurò ai Longobardi la vittoria sui Bizantini nella vicina Siponto. I Longobardi fecero della Grotta dell’Arcangelo sul Monte Gargano il loro Santuario nazionale e di San Michele il loro protettore. “Michael è un evento dalla visione a lungo termine che mira a costruire una strategia solida sulla promozione del territorio a livello internazionale, destagionalizzando i flussi turistici e creando un nuovo grande appuntamento annuale che auspichiamo diventi momento atteso tutti gli anni per la sua grande qualità culturale. Un evento che celebra i due Siti UNESCO di Monte Sant’Angelo, patrimonio del Gargano e di tutta la Puglia” – spiega il Sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo.

“Michael è un evento che celebra l’apparizione di San Michele sul Monte Gargano e i nostri due Siti UNESCO ed è uno strumento operativo per gli stakeholder e i tour operator” – commenta Rosa Palomba, l’Assessore alla cultura, turismo, istruzione della Città di Monte Sant’Angelo, che prosegue – “Oltre ai grandi eventi con Piovani, Ruggiero, Decaro e il gemellaggio internazionale con l’Abbazia francese, in programma vi sono importanti momenti come la conferenza di apertura e l’intervento del professor Picard dall’Irlanda, le conferenze con i professori Franco Cardini e Caucci von Saucken, il patto d’amicizia con Santiago-Santa Maria di Leuca-Bari, una mostra micaelica a Bari, la Festa legata alla tradizione, la chiusura della mostra ospitata nei Musei Reali di Torino, i laboratori didattici per bambini e gli eventi collaterali. Importante anche il partenariato e le collaborazioni che hanno portato all’organizzazione di questa seconda edizione, dalla Regione all’Ente Parco, dal Santuario all’Università di Bari alle associazioni. Il Festival Michael è un progetto/evento, un contenitore in grado di tenere insieme la strategia internazionale – legata alla creazione della rete dei grandi centri micaelici che va dall’Irlanda fino a Gerusalemme – con la valorizzazione dei prodotti turistici legati ai segmenti culturale, spirituale, naturale, enogastronomico”.

Anteprime International Jazz Day: sabato 27 aprile | ore 20.30 | Piazza de Galganis | ANTONELLA RUGGIERO con MARK HARRIS; martedì 30 aprile | ore 20.30 | Auditorium “Peppino Principe” THE SWINGBEATERS.

Sabato 4 maggio, giornata dedicata a “MICHAEL E L’EUROPA”: ore 10 | Sala convegni Santuario, APERTURA FESTIVAL e conferenza con Ada Campione, Vincent Juhel (Francia), Angela Laghezza e Jean Michel Picard (Irlanda); ore 18 | Castello, GEMELLAGGIO MONTE SANT’ANGELO – MONT SAINT-MICHEL, sottoscrizione gemellaggio, concerto con VICTORIA DELAROZIÉRE, MARTA DELL’ANNO, TARANTULA GARGANICA, LA PACCHIANELLA.

Domenica 5 maggio, ore 10.30 | Grotta dell’Arcangelo, Santa Messa con i Rettori di Monte Sant’Angelo, Sacra di San Michele in Piemonte e Mont Saint-Michel (Francia); ore 18 | Sala conferenze Biblioteca, SAN MICHELE, GUERRIERO E PSICAGOGO: conferenza con FRANCO CARDINI e Giorgio Otranto; ore 20.30 | Sala convegni Santuario, QUINTETTO PARVANEH con Medagliele (violino), Del Gaudio (violoncello), Carparelli (violino), Cacciatore (viola) e Pische (pianoforte).

Lunedì 6 maggio | BARI, inaugurazione mostra micaelica di Alessandra Favini (dal 6 all’11 maggio al Centro Polifunzionale Studenti UNIBA).

Martedì 7 e mercoledì 8 maggio, SAN MICHELE DI MAGGIO: LA FESTA. Il rito del fuoco, mostre sul pellegrinaggio, percorso enogastronomico, proiezioni, canti e poesie dei pellegrini, spettacolo pirotecnico.

Giovedì 9 maggio | ore 18 | Sala conferenze Biblioteca, SANTIAGO E LA PUGLIA. Da Santiago di Compostela (finisterre) a Santa Maria di Leuca (de finibus terrae): patto d’amicizia tra i Santuari di Monte Sant’Angelo, San Nicola di Bari, Santa Maria di Leuca e del Capitolo della Cattedrale di Santiago di Compostella.

Venerdì 10 maggio | ore 20 | Auditorium Santuario, Francesco Boneri VS Cecco del Caravaggio: lettura/spettacolo con Gianmaria Cervo, Gianni Papi, ENZO DECARO.

Sabato 11 maggio, ore 18 | Sala convegni Santuario, “LE ARMI E IL POTERE: L’ARCANGELO LONGOBARDO”: chiusura mostra; ore 20.30 | Piazza Duca d’Aosta, NICOLA PIOVANI in concerto.

GLI EVENTI COLLATERALI – Dal 4 all’11 maggio la mostra “Il principe alato” di Stefania Guerra; venerdì 10 la presentazione del libro “Il pellegrino rosso” di Matteo Bergamelli, sabato 11 e domenica 12 la “Macchia-Monte Sant’Angelo historic”; sabato 11 doppio appuntamento con i progetti #inPuglia365: il progetto “Il Gargano di Matteo Salvatore” al Museo etnografico Tancredi con il reading musicale e la degustazione (info e prenotazioni 3891450508) e il progetto “Mangia, prega, ama… il Gargano” con le visite guidate al Santuario, a Pulsano e i laboratori e le degustazioni (info e prenotazioni 0882412703). Inoltre, in programma anche quattro laboratori didattici per ragazzi al Museo Tancredi: due laboratori di archeologia (“I piccoli vasai” domenica 5 maggio e “Archeologi per un giorno” mercoledì 8 maggio) e due laboratori gastronomici “Con le mani in pasta” (“Il pane” venerdì 4 maggio” e “la pasta” venerdì 10 maggio); info e prenotazioni: Pro Loco, 0884565520.

MONTE SANT’ANGELO, LA CITTÀ DEI DUE SITI UNESCO – Monte Sant’Angelo è sede di ben due Siti riconosciuti Patrimonio mondiale dell’Umanità tutelato dall’UNESCO: le tracce longobarde nel Santuario di San Michele Arcangelo [2011, nell’ambito del sito seriale “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d. C.)”]; le faggete vetuste della Foresta Umbra (2017, nell’ambito del bene transnazionale “Antiche faggete primordiali dei Carpazi e di altre regioni d’Europa”). Inoltre, negli ultimi anni sono arrivati altri importanti riconoscimenti: nel 2014, il National Geographic inserisce la Sacra Grotta dell’Arcangelo Michele tra le 10 Grotte Sacre più belle al mondo: la Grotta di Monte Sant’Angelo è l’unica italiana presente nella classifica dell’autorevole rivista americana; nel 2017 Skyscanner (tra i maggiori motori di ricerca relativi ai viaggi) inserisce Monte Sant’Angelo tra le venti città più belle d’Italia; sempre nel 2017, la Regione Puglia inserisce il Comune nell’elenco regionale dei “Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d’arte”; nel febbraio 2018 la guida verde della Michelin assegna il massimo riconoscimento al centro storico, le tre stelle.

Ampio il partenariato della seconda edizione di “Michael. Festival del patrimonio culturale, spirituale, naturale, enogastronomico”. Promosso da: Città di Monte Sant’Angelo – Assessorato alla cultura, turismo, istruzione, Regione Puglia – Assessorato Industria turistica e culturale, Ente Parco Nazionale del Gargano, Padri Micheliti del Santuario di San Michele Arcangelo, Centro Studi Micaelici e Garganici dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; con il patrocinio di: Pugliapromozione; in collaborazione con: Amici della musica, DUC – Distretto Urbano del Commercio, Ecogargano, Fisa club, Insieme Per, Italia Langobardorum, La Pacchianella, Museca, Pro Loco.