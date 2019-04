Mio figlio “zombie” di 33 anni drogato di videogiochi

Di:

A scrivere questa toccante lettera è la madre di Daniel, un ragazzo inchiodato al pc anche per 14 ore al giorno. Un incubo del quale il giovane, letteralmente “drogato di videogame”, non si rende affatto conto

Un ragazzo di 33 anni abbandonato a se stesso, prigioniero di uno schermo del computer. Il suo demone è un videogioco, con il quale gioca ossessivamente anche 14 ore al giorno di fila.

Daniel non ha amici né fidanzata, non esce di casa e non si lava. Daniel è un drogato di videogiochi.

Ora la mamma, che ci ha scritto la toccante lettera che potete leggere qui sotto, chiede un disperato aiuto a chiunque possa consigliarle un percorso per salvare il figlio.

Questa, nelle commoventi parole di mamma Sara (il nome è di fantasia come quello di tutti i protagonisti della vicenda), è la storia di Daniel.

FONTE, ARTICOLO INTEGRALE www.iene.mediaset.it