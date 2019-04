Provincia di Foggia, convocato il Consiglio provinciale

Di:

Foggia. Il Presidente della Provincia, Nicola Gatta, ha convocato nella Sala Consiliare di Palazzo Dogana, in seduta straordinaria, il Consiglio Provinciale per le ore 11.00 del giorno 29 aprile 2019, in seduta di prima e per la stessa ora del giorno 30 aprile 2019 in seduta di seconda per trattare il seguente OdG:

Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti.

Approvazione della nota di aggiornamento al DUP – Documento Unico di Programmazione 2019-2021. 2019 della istituzione Scuola di Protezione Civile contabili esecutive.

Esame ed adozione: bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati; bilancio di previsione

Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art.194 c.1 lettera (a), D. Igs 267/2000, allineamenti

Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art.194 c.l lettera (a), D. 1gs 267/2000

35-Statuto Provinciale. Costituzione Commissioni Consiliari Permanenti Sentenze

Adozione del Piano della Mobilità Ciclistica Provinciale ai sensi del comma 6 del L. R. 20/2001.