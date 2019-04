Di:

Menù della tradizione a prezzi promozionali, laboratori del gusto, showcooking, visite guidate al patrimonio storico-artistico.

Sabato e domenica torna “GUSTArTE MANFREDONIA”, l’iniziativa a cura degli operatori turistico-commerciali di “Manfredonia in Rete”, che permette di godere della Puglia inedita nei weekend di Primavera.

Sino al 2 giugno, infatti, è possibile scoprire le eccellenze del gusto e del patrimonio culturale di Manfredonia, scegliendo il proprio itinerario preferito.

Con un unico ticket, infatti, si ha la possibilità di partecipare ad una visita guidata alla città di Manfredonia (tre diversi itinerari: *sabato pomeriggio “Tra Spirito e Cultura”, domenica mattina “Explora Siponto”, domenica pomeriggio “Girocittà”*) ed un pranzo\cena in uno dei “ristoranti\bistrot-street food” aderenti all’iniziativa (a cui è annessa anche la consumazione a

scelta presso una delle Gelaterie aderenti: Biancalancia, Tommasino, Bramanthe, Aulisa).

Il costo di ogni singolo ticket è di 30 euro per i Ristoranti (Bacco Tabacco e Venere, Coppola Rossa, La Locanda Degli Svevi, Le Querce Di Mamre, Osteria Boccolicchio, RegioHotel Manfredi) e 20 euro per i Bistrot-Street Food (Calamarando, Bicchieri e Taglieri, In Piazzetta, Q Bar, Panzerotto D’oro).

I ticket si acquistano direttamente alla partenza della visita guidata (sabato pomeriggio e domenica pomeriggio c/o l’Infopoint di Piazzetta Mercato; domenica mattina in Piazza Santa Maria Regina a Siponto).

Per chi volesse fruire del solo servizio di visita guidata il costo è di 4 euro.

Per informazioni e prenotazioni gustartemanfredonia@gmail.com – pagina Facebook @Gustatartemanfredonia – tel. 0884 581998 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13) – Infopoint turistico Gal DaunOfantino in Piazzetta Mercato.

Le visite guidate sono a cura della Pro Loco di Manfredonia.

