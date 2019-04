“Ultima morte a Borgo Mezzanone?”

Di:

“Da ciò che riportano i siti di stampa in queste ultime ore, apprendiamo che un cittadino straniero – presumibilmente gambiano – è morto nella ex pista affianco al CARA, probabilmente ucciso nell’incendio della baracca in cui aveva trovato sistemazione.

Per l’ennesima volta, chiediamo che questi luoghi a pochi km dalle nostre case – dove non vigono né diritti né legge – siano superati da un programma di accoglienza che rispetti la Costituzione e i principi di umanità in cui ci riconosciamo tutti.

Finora questo nostro grido, questa nostra richiesta di aiuto, è rimasta inascoltata. Se si escludono riunioni e tavoli istituzionali, al momento i fatti stanno a zero.

Prendiamo atto dell’ennesima propaganda del governo. Quando, invece, ci sembra doveroso ricordare e sottolineare che questo esecutivo è già in carica da un anno. E le azioni che sta producendo sono porti chiusi e morti.

A questo punto facciamo appello alle più alte cariche dello Stato e del Vaticano affinché i rispettivi interventi producano una ineluttabile inversione di rotta con l’unica speranza di ridare dignità all’essere umano”.

Domenico Rizzi

Presidente Provinciale ARCI – Foggia