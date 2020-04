Auguri a Teresa Lurdo, neo-infermiera, laureata a distanza con 110

. Ha discusso a distanza la sua tesi sperimentale in Infermieristica relativa ad uno “Studio osservazionale e valutazione del dolore cronico multifattoriale in Ambulatorio di Terapia Antalgica”. Teresa Lurdo è diventata Infermiera a 23 anni presso l’Università degli Studi di Foggia – Polo di Casa Sollievo della Sofferenza (San Giovanni Rotondo).

Ha festeggiato in casa con i suoi cari e a distanza sui social con il ragazzo Matteo e con tutti gli amici e colleghi di studio. Teresa è nata nel 1997 a San Marco in Lamis (FG), ma è originaria della piccola Rignano Garganico, dove vive con la famiglia in attesa di un lavoro da Infermiera e di un futuro in autonomia. Va precisato che la sanità nella sua casa è pane quotidiano sin dalla sua nascita. Infatti, il papà Vincenzo è autista, attivo da antica data prima al Pronto Soccorso e successivamente presso il 118 dell’ex.Ospedale “Umberto I” di San Marco in Lamis. La tesi è stata relata dalla Dott.ssa Gilda Cinnella e co-relata dal Dott. Gabriele Racanelli.

Ai tempi de Coronavirus fa piacere vedere che sempre più giovani si dicono pronti a scendere in campo in difesa della salute del Cittadino. Non a caso l’interessata ha dichiarato al riguardo di essere pronta a mettersi a disposizione di chi soffre e di chi ha assolutamente bisogno di aiuto in un momento così difficile per la nazione e per il mondo intero. La direzione e la redazione della presente testata esprime alla neo-dottoressa gli auguri più fervidi per il risultato raggiunto e per un impiego prossimo nel settore più vicino al prossimo. Ad Maiora!

A cura di Antonio Del Vecchio, 26 aprile 2020