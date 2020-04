Coronavirus: 4 mln di test sierologici in Italia entro fine maggio

(ansa) “Entro fine maggio la Abbott conta di distribuire in Italia 4 milioni di test“. Lo comunica la Abbott, l’azienda farmaceutica statunitense vincitrice del bando indetto dal governo per la fornitura di test sierologici in Italia nell’ambito dell’emergenza coronavirus. “Il nuovo test ha dimostrato specificità e sensibilità superiori al 99 per cento 14 giorni o più dopo l’insorgenza dei sintomi”, spiega la Abbott annunciando che in un migliaio di laboratori di tutta Italia sarà possibile analizzare fino a 200 test per ora.

“Siamo orgogliosi di aver potuto rendere fruibile immediatamente in Italia anche il nuovo test anticorpale che potrà aiutare a individuare chi ha contratto il virus, contribuendo ad aumentare la fiducia ora che ci apprestiamo a tornare gradualmente alla nostra vita”, ha anche spiegato Luigi Ambrosini, direttore generale e ad di Abbott Italia, l’azienda che ha vinto il bando indetto dal governo per la fornitura di test sierologici in Italia nell’ambito dell’emergenza coronavirus. L’azienda – che ha annunciato di aver ottenuto il marchio ‘CE’ – ha anche spiegato che “il test IgG SARS-CoV-2 identifica l’anticorpo IgG, una proteina prodotta dall’organismo nelle fasi avanzate dell’infezione e che potrebbe persistere per mesi e forse anni dopo la guarigione”.