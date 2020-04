Covid19, mappa degli “attualmente positivi”: riduzione “fasce rosse” nel Foggiano

, 26 aprile 2020.: il presidente della Regione Puglia,, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute, informa che oggi domenica 26 aprile, in Puglia, sono stati registrati 1294 test per l’infezione Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 36 casi, così suddivisi: 8 nella Provincia di Bari; 1 nella Provincia Bat; 10 nella Provincia di Brindisi; 8 nella Provincia di Foggia; 5 nella Provincia di Lecce; 2 nella Provincia di Taranto; 1 fuori Regione Puglia; 1 caso la cui provincia di provenienza è in corso di attribuzione

Sono stati registrati 8 decessi: 1 in provincia di Bari, 5 in provincia di Foggia, 2 provincia Bat. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 55.992 test.

I casi attualmente positivi sono 2.937 612 sono i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 3.948 , così divisi: 1.282 nella Provincia di Bari; 366 nella Provincia di Bat; 552 nella Provincia di Brindisi; 986 nella Provincia di Foggia; 475 nella Provincia di Lecce; 255 nella Provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori regione; 3 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.

Per i Comuni della Provincia di Foggia, la Regione ha reso noto oggi le fasce in base agli attualmente positivi.

Foggia – San Giovanni Rotondo (con più di 120 casi in totale) Torremaggiore (sotto 90 casi) restano nella fascia rossa: over51 casi (fascia rossa)

San Severo (nonostante i “109 casi” in totale comunicati al 22 aprile 2020), Cerignola, Manfredonia, San Marco in Lamis, Lucera, Troia, Bovino, Monte Sant’Angelo: fascia “21 – 50” casi

San Nicandro Garganico 11 – 20. Orta Nova – San Paolo di Civitate fascia 6 – 10. Dunque gli altri Comuni con zero casi, o 1-5 casi.