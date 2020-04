“Dai risparmi sui nidi comunali, un contributo alle scuole paritarie private”

Foggia, 26 aprile 2020. “Considerato che il Comune di Foggia sospenderà l’erogazione del buono per i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020 ai servizi nidi convenzionati come da indicazioni regionali, si genereranno economie quantificabili in circa 290mila euro. Così i consiglieri comunaliriprendono una nota del 22 marzo in cui chiedevano agevolazioni per le famiglie che hanno figli iscritti ai nidi comunali e alle scuole paritarie private.

Negli ultimi giorni hanno inviato una lettera al sindaco Franco Landella, agli assessori al bilancio e all’istruzione Antonio Bove e Claudia Lioia e ai relativi dirigenti finanziari perché dai “risparmi” si possa “costituire una linea di finanziamento del comparto educativo 0-6 anni”. Oltre a quello previsto per i bambini che frequentano il nido, si chiede un contributo straordinario per i 1465 bambini che frequentano le scuole paritarie dell’infanzia. La richiesta è la firma di un protocollo di intesa con tutte le strutture paritarie private attraverso il quale, “ le strutture si impegnano ad esentare le famiglie dal pagamento della retta per il periodo marzo-luglio dell’anno scolastico 2019-2020″.

L’assessore all’istruzione Claudia Lioia risponde a Stato Quotidiano sulla possibilità di utilizzare le somme indicate nella lettera: “C’è un impegno del Comune a trovare le risorse per venire incontro alle esigenze delle scuole paritarie dell’infanzia”. Sull’iter delle economie proposte dai consiglieri “deve esserci una verifica di fattibilità, sono valutazioni che faremo con il sindaco e con il dirigente ai servizi finanziari Dicesare. Quelle somme sono imperniate per il contributo alle famiglie indigenti fornito ogni anno dal Comune in base alla dichiarazione Isee. Se possiamo spostarle, se decidiamo di pagare quelle rette, se dobbiamo impegnarle per qualcosa di più urgente – nell’emergenza legata ai buoni pasto in cui i sevizi sociali sono in tilt, in cui in tutta la città cominciano ad emergere gravi difficoltà economiche di persone che hanno perso il lavoro – questo è da verificare. In questo momento si creano aspettative importanti, non ci fosse stato il Covid di quelle somme non disporremmo”.

Le economie cui fanno riferimento i consiglieri, eventualmente da spalmare su una fascia più ampia di beneficiari, riguardano i mesi da aprile a luglio e attingerebbero, in pratica, ai voucher utilizzati per gli asili nido nell’ambito della conciliazione scuola-lavoro. Com’è noto, vengono assegnati dalla Regione alle famiglie, in graduatoria nella piattaforma online, per la fascia di età 0-3 anni. La precisazione delle differenze fra un ambito e l’altro è abbastanza chiara nel discorso dell’assessore Lioia, come è evidente che “la coperta sia un po’ corta”.

Fabio Daniele, presidente provinciale della Federazione italiana scuole materne, spiega la situazione dei 23 nidi convenzionati e delle 48 scuole paritarie di Foggia. “Al momento stiamo cercando di non far pagare le rette, i nostri rappresentanti a livello nazionale, regionale e provinciale hanno chiesto un contributo, solo Foggia con i consiglieri Soragnese, Iacovangelo e De Martino ha risposto. Il personale è vero che è in cassa integrazione percepita all’80% e che alcune scuole hanno integrato pagando il 100%, ma ci sono spese di gestione seppur ridotte, i fitti, le utenze, il commercialista. Solo il 65% delle spese è coperto, resta fuori un 35%, quello che saremmo costretti a chiedere alle famiglie se non arrivasse nessun contributo dal Comune”.