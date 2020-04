Fidas Dauna, modifica statuto e nuovo Consiglio Direttivo: i nomi

In data, a norma dell’art. 7 e 9 dello Statuto e dell’art. 8 del Regolamento, è stata convocata in videoconferenza (ai sensi dell’art. 73 del Decreto Legge 17 Marzo 2020 n.18) l’Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Delegati della Fidas Dauna. Gli Ordini del Giorno trattati hanno previsto la modifica dello Statuto con relativa approvazione, oltre alla costituzione del nuovocomposto da Anteo Leggio, Coppola Ilenia, De Cato Angela, Esposito Savino, Mastrolilli Vincenzo, Nappa Rosalia, Novelli Francesco, Ognissanti Lella, Primavera Antonio, Russo Concetta, Tenace Michele; ilcostituito da Nardella Matteo, Parisi Donato, Rotunno Mario; ilcomposto da Di Stefano Alessandro, Penna Tina e Romano Anna Maria. La Fidas Dauna Provinciale vede con grande orgoglio la riconferma delTenace Michele accompagnato dalnella persona di Lella Ognissanti e dalPrimavera Antonio, dalNovelli Francesco eMastrolilli Vincenzo.

Malgrado le disposizioni restrittive dettate dal Governo italiano per tutelarsi dalla grave pandemia che da mesi ha stravolto le vite degli uomini su gran parte del territorio terrestre, i delegati della Fidas Dauna (Lucera, San Severo, Foggia, Orta Nova, San Giovanni Rotondo, Torremaggiore, Apricena, Manfredonia, San Marco in Lamis, Cerignola, Zapponeta, San Nicandro Garganico) non hanno voluto rinunciare ad interfacciarsi per proseguire la programmazione ed affrontare problematiche inerenti la donazione del sangue impiegando canali di comunicazione, i quali hanno consentito di lavorare seriamente e proficuamente, come sempre fatto.

Dopo mesi di isolamento dettati dal Decreto #IoRestoaCasa, è stato un enorme piacere per i Delegati non solo portare avanti progetti associativi, ma parteciparvi con entusiasmo, come quando una grande famiglia si riunisce per festeggiare.

L’impegno e il lavoro profuso quotidianamente sul territorio dai Delegati Fidas Dauna ci rende fieri di noi stessi; i principi su cui si fonda l’attività di volontariato che portiamo avanti da anni sono un’icona indelebile, ma la vera essenza del nostro essere è caratterizzata dai donatori, i quali rappresentano la nostra forza ma soprattutto l’altrui speranza.

Responsabile alla comunicazione Rosalia Nappa