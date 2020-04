Fitto “Emiliano, sei straordinario: il turista sottoposto a tampone poi che fa?”

, 26 aprile 2020. “Intervistato da Radio Rai 1 Michele Emiliano ha detto, forse nell’imbarazzante tentativo di strizzare l’occhio agli operatori del settore, che saranno fatti a tappeto i tamponi a tutti i turisti che verranno in Puglia. Naturalmente a spese degli operatori turistici! Ma non è il capo della Task force pugliese, il prof Lopalco, a sostenere che fare i tamponi di massa – persino agli operatori sanitari (a rischio contagio quotidiano) – sia ‘inutile e dannoso, perché farli andrebbe contro ogni logica scientifica’?”.

Lo dice in una nota, Raffaele Fitto. “Non sarebbe utile conoscere pubblicamente il suo autorevole parere? E quindi mi chiedo e chiedo: sarebbe logico non farli agli operatori sanitari pugliesi ma farli a tutti i turisti? Anche perché il turista sottoposto a tampone, nell’attesa dell’esito del test (forse anche dopo una settimana), cosa fa? Se ne tornerà a casa o saranno istituiti dei centri di permanenza temporanea? O saranno ospiti della Presidenza della Regione?”.