Gioia pura da Manfredonia. Il piccolo Andrea “Oggi dopo 50 giorni si esce, per comprare un libro”

Manfredonia, 26 aprile 2020. In attesa delle nuove disposizioni governative, e del 4 maggio, un messaggio di speranza e di incoraggiamento è stato inviato a StatoQuotidiano da una mamma di Manfredonia. Dopo quasi 2 mesi il figlio di soli 7 anni esce di casa per acquistare un libro, data la possibilità di apertura da tempo per le librerie dei ragazzi.

“ Oggi dopo circa 50 giorni si esce…. solo per l’acquisto di un bel libro da poter leggere compreso il box delle figurine! Una brutta sensazione indossare le scarpe dopo tantissimi giorni! Mamma sono emozionato mi viene da piangere con le scarpe! Sono abituato alle calze antiscivolo (andrea7anni) #andràtuttobene“. (From Giuliana Capursi).