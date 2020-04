Iacoviello “La Corte dei conti bacchetta l’amministrazione d’Aloiso”

, 26 aprile 2020. “Anche per questa Amministrazione è accaduto l’inevitabile, vale a dire la produzione di debiti. Infatti la Corte dei Conti, dopo un attenta valutazione del magistrato istruttore, con deliberazione n°7/2020 del 15/01/20, ammonisce la suddetta amministrazione, poiché (nonostante essa sia stata richiamata più volte a fornire chiarimenti) non è stata in grado fino ad oggi di risolvere alcuni chiarimenti circa le criticità riguardanti la gestione economica dell’ente che rappresenta veri e propri squilibri dei parametri di bilancio”. Lo scrive in una nota il consigliere comunale

“La Corte dei Conti, infatti contesta la tardiva approvazione dei rendiconti degli esercizi che vanno dal 2011 al 2018. Quindi che investono anche tutte le amministrazioni passate, compresa quella attuale. Inoltre sempre secondo la Corte, l’amministrazione ha violato nell’anno 2016-17, i parametri di deficitarieta’ strutturale. Ancora nel 2018,non è stato inviato nel BDAP alcun rendiconto e bilancio di previsione. Ancora, l’amministrazione ha dichiarato che non ha fatto mai ricorso ad anticipazione di cassa, invece la corte dei Conti afferma che l’amministrazione d’Aloiso ha sempre fatto ricorso ad anticipazione di cassa”.

“Ancora, la Corte ha rilevato una sovrastima di residui attivi, quindi somme che l’ente non è stato in grado di riscuotere. Nella fattispecie IMU, Tarsu, TOSAP e Tari, riconoscendo per l’appunto una bassa capacità di riscossione”. “Inoltre – continua d’Aloiso – dato più insidioso è che l’Ente è passato da un avanzo di cassa di +185 Mila euro a un disavanzo (cioè debiti fuori bilancio) di -361 Mila euro. Quindi debiti!! Ancora mai stati puntuali nei pagamenti e hanno superato la soglia di indebitamento che per legge è pari al 10%. E anche il parere del revisore dei conti seppur favorevole dice di ripianare nel 2019 il disavanzo del 2018. Fino a quel momento l’Ente è in esercizio provvisorio. Mai accaduto prima. E non sono usciti nemmeno dal dissesto economico finanziario tanto millantato”.

“Ovviamente dal verbale del consiglio comunale in videoconferenza, le risposte che sono state date dal Sindaco e dal Vicesindaco sono state a dir poco deresponsabilizzate. Il primo ha asserito che lo Stato andrà in contro a questo disavanzo grazie all’aiuto dello stesso, che darà la possibilità in 15 anni di distribuire il disavanzo a partire dal 2021 (vorrei sapere la legge?). Quindi lasciando i debiti dal 2021 (alla scadenza del mandato) e qualora dovessero essere di più? Il secondo addebito la colpa a tutte le passate amministrazioni che hanno contratto debiti, senza sapere la differenza tra mutui e debiti fuori bilancio. E soprattutto dicendo con fermezza che siamo usciti dal dissesto finanziario, cosa non vera, perché, e dalla corte dei Conti, e dai loro questionari, vi è scritto che il dissesto perdura dal 2012″.

“Vorrei chiudere dicendo che le prove sono imbarazzanti e sarà mio compito richiamare l’attenzione della Corte dei Conti per gli anni 2019-20-21. Purtroppo per alcuni passati alla lega (solo per percentuali) bisogna spiegare che nella vita come nella politica, tre sono i valori essenziali: la coerenza, la libertà e l’onestà intellettuale. Tutte disattese. Io sarò sempre lì a vigilare e non lascerò che ci sia un attentato finanziario nelle tasche dei cittadini o un bis dissesto”.

