Manfredonia. “Mio fratello è guarito, e già lavora. Grazie a Dio e ai medici”

, 26 aprile 2020. “Con grande gioia comunico che mio fratello, l’avv. Giovanni Battista Starace, è guarito dal coronavirus. Ha ripreso anche a lavorare da remoto“. E’ una bellissima notizia quella che in serata comunica a StatoQuotidiano l’avvocato del Foro di Foggia,

Di seguito le dichiarazioni e l’emozione per la grande gioia: “Voglio ringraziare il dottor Alfredo Del Gaudio, primario della rianimazione di Casa Sollievo della Sofferenza e tutto il personale medico e sanitario per l’alta professionalità, l’impegno e la dedizione straordinaria che hanno profuso per i pazienti covid. Lo posso attestare personalmente e ne posso attestare la grande umanità. Mai il professore mi ha tolto la speranza, anche nelle situazioni più critiche. L’intera squadra ha lavorato in sinergia anche con geriatria e pneumologia ed in particolare con il dott. Cristiano Carbonelli che ha richiesto farmaci sperimentali”.

“Innanzitutto però – continua l’avvocato Innocenza Starace – ringrazio Dio e tutti quelli che hanno pregato con noi, non lasciandoci mai soli e chi ci è stato vicino e ci ha aiutato. Sicuramente i successi che stanno avendo e le vite che stanno salvando sono dovuti alla caparbietà e professionalità del team medico ma anche alla possibilità di riuscire lavorare con tranquillità senza l’affanno di dover liberare posti letto e questo anche grazie al rispetto delle regole da parte nostra e all’uso costante dei dispositivi di protezione individuale che stanno tenendo relativamente bassi i numeri del contagio. Continuiamo così: restiamo a casa e davvero tutto andrà bene“, conclude.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it