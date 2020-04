Post lockdown a Manfredonia. “Non credete sia opportuno unirci e rimettere a posto?”

, 26 aprile 2020. “Non credete sia opportuno, appena sarà possibile, unirci e rimettere a posto? Questo tempo di pausa è stato utile per trovare delle nuove idee? Si può vivere più attivamente la nostra prossimità ed il potenziale che c’è nell’unire le forze?”. E’ quanto scrivono i referenti del gruppo facebook ““. “Non ci sarebbero limiti e potrebbe rendere il nostro vicinato molto più bello, pulito, sicuro e di aiuto alle persone in difficoltà e ai più piccoli. Basta regalare un po’ del nostro tempo, un po’ della nostra passione e non mancherà la soddisfazione di vedere rinascere un sorriso di soddisfazione, conoscere nuova gente che vive al nostro fianco e renderci utili per il sociale partendo dai nostri palazzi, le nostre strade, qui in via Galileo, sperando di poter estendere il concetto alle strade vicine”.

La costituzione del gruppo. “Negli anni ’80 e ’90 – spiegano nelle informazioni alla base della costituzione del gruppo – c’erano a Manfredonia le famigerate ‘Bande’, gruppi di ragazzi che imperversavano nei quartieri vecchi e nuovi. Vogliamo rinverdire quello spirito per recuperare dall’abbandono e incuria le vie della città. Banda Galileo“.

Le iniziative. “Molti troveranno queste parole troppo euforiche, molti si gireranno dall’altra parte, ma ciò non toglie che anche chi reagirà in questo modo non prova piacere nel vedere sfaldarsi il tessuto sociale e il decoro del circondario. Per cui rivolgiamoci per adesso a chi sente invece la voglia di reagire, magari con poco all’inizio, mettendo a disposizione il proprio tempo, supporto, un semplice sorriso, ma anche proponendo nuove idee, ecco le idee, quelle servono, perchè da quelle si parte per fare il primo passo verso un piccolo cambiamento”.

“Qui in basso ci sono piccoli spunti a cui si potrebbero aggiungere i vostri e postiamo alcune foto di via Galilei così come è oggi, trascurata, maltrattata da noi stessi che avremmo dovuto presidiarla e difenderla da noi stessi”.

Alcune Idee da condividere e da realizzare appena sarà possibile:

– Pulire i tratti di via Galilei sopraffatti dalla sporcizia e dall’erba spontanea e rifiuti ‘meno spontanei’

– Sistemare le fronde degli alberi se necessario e piante

– Chiedere all’Ase l’installazione di cestini per rifiuti animali, uno, magari due, come ci sono in altre zone di Manfredonia con alta frequenza di presenza di animali domestici

– Verificare la possibilità di installare un murale in diversi punti del vicinato inutilizzati e di abbellimento (le torrette cabine elettriche in muratura) che ci ricordi questo momento drammatico che stiamo vivendo, dedicandolo agli anziani che nel nostro quartiere sono la maggioranza e che hanno pagato, qui come nel resto d’Italia, la crudeltà del male.

– Creare un sistema di autofinanziamento popolare attraverso piccoli mercatini dell’usato o piccoli eventi come giornate dedicate alla cucina locale, piccole feste di quartiere. Le possibilità sono davvero tante.

– Attraverso questo auto finanziamento senza alcun scopo di lucro, si può arrivare ad abbellire ulteriormente il vicinato, applicare fioriere, finanziare la cura del verde, aiutare chi ha bisogno, creare una rete di protezione sociale e crescita di ogni singolo abitante del quartiere

– Ultima idea ma non meno importante, cominciare a dare più spazio ai più piccoli che godono di pochi spazi all’aperto, ce ne siamo accorti soprattutto in questo periodo di convivenza domestica. Devono poter avere posti sicuri dove condividere in sicurezza la socialità con altri coetanei. Con i ragazzi adolescenti questo è molto difficile, l’ideale sarebbe iniziare dai più piccoli per dare loro un esempio che si porteranno dentro con la crescita.

Condividiamo, lo possiamo fare perchè di sicuro non fa male. Pensate che questa possa essere anche un’occasione in piena crisi economica di rinascere con l’aiuto di una comunità unita e che vuole ripartire dal vicinato. Resisti”.