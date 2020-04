“Progetto Agape” a Manfredonia per l’emergenza covid19

E’ una frase del Vangelo di Marco ad aver ispirato ladi Manfredonia all’azione per l’emergenza covid-19: “Dalla consapevolezza dell’importanza della solidarietà è nato ilil cui scopo è racchiuso nel significato della parola greca Agape: amore disinteressato, fraterno e smisurato. Già diverse le famiglie seguite personalmente dai volontari del progetto.

In ottemperanza a quello che dichiara la Bibbia, in questo momento di emergenza dovuto al Covid-19 la Chiesa Cristiana Evangelica di Manfredonia è desiderosa di servire il Signore, supportando in modo pratico le famiglie della nostra chiesa e città, raccogliendo e distribuendo beni alimentari gratuitamente. E’ quanto dichiarano i responsabili sipontini del progetto, realizzato grazie alla collaborazione con la Onlus Salvati per Servire associazione accreditata presso il dipartimento della Protezione Civile d ella regione Abruzzo (ai sensi della D.G.R. n.392/2014). La Onlus, come riportato nello statuto, “è costituita da un gruppo di persone che amano Dio e che in situazioni estreme di calamità, si occupa di fornire aiuti umanitari risultando un valido supporto per tutte le chiese evangeliche, come previsto da statuto.”