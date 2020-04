Termoli, posta un commento e viene aggredito sotto casa: ricoverato a Casa Sollievo

. E’ accaduto oltre una settimana fa, ma si è saputo molto dopo. Un 19enne termolese si trova ricoverato all’ospedaledopo essere stato picchiato da suoi coetanei, pare a causa di un commento postato su una nota piattaforma social e poco gradito. Nonostante il lock-down e quindi il divieto di spostarsi, che dovrebbe inibire alla radice anche comportamenti delinquenziali, un gruppetto di balordi si è recato sotto l’abitazione del giovane per dargliene di santa ragione, che pur tentando di difendersi non ha potuto parare tutti i colpi, rimediando delle fratture al volto, per fortuna non gravi ed ecchimosi sul resto del corpo. fonte https://www.primopianomolise.it/citta/termoli/88330/termoli-posta-un-commento-sui-social-e-viene-aggredito-sotto-casa/