“Trasparenza dati Covid19: la Provincia di Foggia vuole conoscere la verità”

Quali le misure a livello ospedaliero. Quanti i cittadini positivi, rispetto al totale dei confermati. Quanti i guariti, i deceduti. Se realmente Covid. Se ci sono altre cause alla base del decesso. I decessi da correlare all’infezione, quelli da escludere. Come si sono sviluppati i controlli delle Forze dell’Ordine: attività sui cittadini, nelle strade, nelle piazze, nei rioni. Quanti mezzi sanitari sono stati impiegati. Quanti operatori. Quanti test sul personale sanitario. Un focus sulla sanificazione delle scuole, negli uffici Comunali, negli ospedali. I dati quotidiani sugli spostamenti, sulla mobilità.

In che modo sono monitorati i cittadini interessati dai contagi. Uno screening dettagliato sui test, sul numero dei tamponi in totale e parziale, comune per comune, cittadino per cittadino. Chiarezza sui test negativi poi diventati positivi, poi negativi, e nuovamente positivi. La verità sulle fasce epidemiologiche della Regione, che variano nei colori (ora rosse, ora bianche, poi rosé e amaranto) ma che, a livello numerico, sono praticamente dei “punti di raccolta dati, sottostimati“, come lo stesso dr. Pier Luigi Lopalco ha pubblicamente precisato, e non delle informazioni per i Comuni. Quale monitoraggio è stato svolto per le attività che hanno continuato a operare. Per le riaperture, e le date: analizzare con la stessa precisione, e obblighi, che vietano di abbracciare i nostri affetti, la correlazione aumenti dei contagi – riduzione degli spostamenti.

E’ possibile conoscere (il tutto, da quanto sopra e di seguito riportato, anche per quanto previsto ai sensi di legge): le cause reali dei focolai di una Provincia che sta per raggiungere i 1.000 casi di positività, con aumenti che persistono quotidianamente in un territorio con circa 622mila residenti, con una superficie di 7.007,54 km2, e una densità abitativa di 88.84 ab./km2 (dai dati Istat pubblicati)?. Un territorio che continua a registrare casi di positività e decessi, mentre il Governo, le Regioni, e le Province, continuano a parlare di fasi e, ripartenze?

In sintesi, è possibile conoscere? Siamo ai confini costituzionali di un abuso, nel mentre i cittadini sono obbligati a limitare le proprie azioni e la propria libertà personale?. In attesa di un riscontro, porgiamo distinti saluti.