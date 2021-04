Articoli sportivi: aumentano le ricerche degli utenti sul web

Secondo le ultime analisi di mercato, nell’ultimo anno la ricerca di articoli sportivi all’interno degli e-store è aumentata anche di 60 volte. Un dato semplicemente impressionante, che aiuta a capire quanto sia cresciuto l’interesse degli italiani nei confronti dello sport, ma anche dei negozi online.

Durante il 2020, infatti, oltre 33 milioni di cittadini del nostro paese hanno acquistato da un e-commerce, effettuando una ricerca online precedente l’acquisto nel 71% delle occasioni. Numeri sorprendenti, specie se si considera che diversi prodotti erano stati a lungo legati al solo acquisto in presenza.

Ovviamente i vantaggi relativi all’utilizzo degli e-commerce sono notevoli. Al giorno d’oggi infatti il web mette a disposizione degli utenti valide risorse volte proprio a semplificare le procedure di acquisto.

Sono infatti sempre di più le realtà del settore che hanno scelto di affiancare un portale e-commerce specializzato nella vendita di articoli sportivi ai propri punti vendita fisici. In tal senso, un vero e proprio punto di riferimento è BotteroSki, azienda che da ormai oltre 70 anni offre prodotti di altissima qualità per quello che riguarda un numero davvero molto ampio di discipline sportive.

L’ampia offerta di articoli sportivi dei portali online

La nascita del portale online di Botteroski permette a questa importante azienda di essere attiva su tutto il territorio nazionale, oltre che sul territorio locale, con i diversi punti vendita fisici che vanno dal Main store di Limone Piemonte (un comune che si trova in provincia di Cuneo) al negozio di Panice Soprana.

La storia di Botteroski è legata innanzitutto alle discipline invernali, costituendo da sempre questa realtà un vero e proprio punto di riferimento per tantissimi appassionati di sci e di snowboard, ma anche di alpinismo e di tutte le attività tipicamente legate alla montagna.

Oggigiorno l’offerta di Botteroski spazia a 360° e arriva a coprire tantissimi altri sport: dal ciclismo al running, dal fitness alla piscina, il tutto ovviamente mettendo a disposizione proposte appartenenti ai migliori marchi del settore. La proposta si completa, naturalmente, anche con l’abbigliamento tecnico e, più in generale, con prodotti come zaini, tende, borracce e sacchi a pelo.

Tutti i vantaggi di acquistare articoli sportivi online

L’esperienza d’acquisto su portali come Botteroski è rapida e intuitiva, merito di un portale ben strutturato, che permette di esplorare al meglio la vetrina virtuale presente sullo store.

È così possibile passare in rassegna tutte le proposte per quello che riguarda sci, giacche e tute, così come guanti e cappelli, oppure scarponi e racchette, passando per occhiali, caschi e persino abbigliamento intimo realizzato da professionisti del settore per tutti coloro che praticano gli sport invernali.

Naturalmente, i prodotti sono disponibili per soddisfare le proposte di grandi e piccini, con proposte sia per uomo che per donna così come per bambini. A ciò si aggiunga che il portale affianca sempre alle ultime novità del mercato anche i prodotti più amati e richiesti delle collezioni passate, così da soddisfare qualsiasi genere di esigenza da parte degli utenti.

A proposito di offerte, va poi sottolineato come il sito di Botteroski consenta di guardare anche ai prodotti più venduti: una raccolta dei prodotti maggiormente apprezzati che, ovviamente, varia in base ai periodi dell’anno.

E, ancora, tra le offerte disponibili vale la pena di citare per anche la sezione Outlet: uno spazio che permette di usufruire di sconti dalle percentuali variabili su un’ampia proposta di prodotti dello store. (nota stampa)