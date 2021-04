Carmeno a Landella: “Offende Resistenza, scelga da che parte stare”

Foggia, 26 aprile 2021. “Comprendiamo la difficoltà, per chi ha scelto di militare in un partito che strizza l’occhio a post e neofascisti, di riferirsi al 25 aprile come alla Festa della Liberazione del nazifascismo. Di contro ci aspettiamo dal rappresentante di una istituzione della Repubblica nata dalla Resistenza che porti rispetto per quelle libertà democratiche che grazie alla lotta partigiana abbiamo conseguito. Il sindaco di Foggia Landella deve decidere da che parte stare”.

È il commento del segretario generale della Cgil di Foggia, Maurizio Carmeno, a commento del messaggio veicolato sui social dal primo cittadino nella giornata di ieri che parlava di “liberazione dalla seconda guerra mondiale e momento di liberazione dai bombardamenti”.

“Questo piegare la storia e gli eventi per tornaconti politici dell’oggi, omettere di riferirsi al fascismo e alla Resistenza, è un’offesa a chi ha combattuto per liberare l’Italia. Allo stesso tempo è un’offesa anche alla città che amministra, insignita di medaglia d’oro al valore militare per la guerra di Liberazione. Tecnicamente, la guerra mondiale terminò a settembre del 1945, e i bombardamenti erano cessati da due anni, dalla caduta del fascismo e dalla firma dell’armistizio dell’8 settembre 1943”.

“Si è trattato solo di aggirare con parole retoriche il tema della Resistenza e dell’antifascismo che sono alla base della nostra Costituzione. Quanto al rispetto delle idee di tutti, con il quale il sindaco ha invitato a celebrare il 25 aprile – aggiunge Carmeno – giova ricordare quel che un grande dirigente della Cgil, prima partigiano e poi parlamentare, Vittorio Foa, ebbe a dire al fascista Giorgio Pisanò nell’aula del Senato. ‘Ho vinto io e lei è senatore, avesse vinto lei io sarei in galera o al confino’. Perché le idee non sono tutte uguali e perché bisogna scegliere da che parte stare, come hanno affermato ieri il Presidente Mattarella e il presidente del Consiglio Draghi, ricordando sempre che il fascismo non è un’idea ma un crimine”.

“Ciò non toglie – conclude il segretario della Cgil Puglia – che quella di ieri sia stata una bella giornata che ha visto, nel rispetto delle misure di prevenzione legate alla pandemia, celebrare assieme all’Anpi provinciale la memoria della Resistenza e chi ha lottato contro il fascismo”.

“Con tanti cittadini che hanno voluto partecipare alla deposizione di fiori sia al cippo che ricorda Nicola Stame in Piazza Italia che alla lapide apposta a Palazzo Dogana che ricorda i martiri della Resistenza della nostra terra. Una giornata che speriamo di ripetere il prossimo anno, finalmente liberi dall’emergenza sanitaria, con ancor più partecipazione per rinnovare il patto di adesione a quegli ideali che hanno reso l’Italia un paese libero e democratico”.