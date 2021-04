Casinò AAMS, perché ci piacciono

Il mondo dei casinò online si divide in due tipologie principali, che vanno ben oltre la disponibilità di un palinsesto di scommesso o di una sezione di giochi di casinò live. La prima sostanziale differenza tra siti di casinò è il possesso della licenza, un requisito fondamentale per chi vuole operare legalmente ed in maniera trasparente.

È sempre essenziale verificare che un sito abbia una licenza in corso di validità e anche di che tipo di licenza si tratti effettivamente. Qui le opzioni sono tre:

licenza italiana : è la cosiddetta licenza AAMS (o ADM);

: è la cosiddetta licenza AAMS (o ADM); licenza straniera che autorizza al gioco in Italia , come ad esempio quella di Curacao;

, come ad esempio quella di Curacao; licenza straniera che non autorizza al gioco in Italia.

Se mentre nell’ultimo caso è altamente consigliato abbandonare rapidamente il sito, nel secondo non sussistono particolari problematiche, se non accertarsi che la licenza si valida e che il provider sia autorizzato.

Unsplash

Cosa distingue un sito AAMS

Il primo indizio che un sito è in possesso di licenza italiana è il link stesso, ad esempio giocare in un casinò online con Betfair è estremamente sicuro, proprio perché termina in .it. Altre caratteristiche sono il logo ADM e quello dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, oltre alla presenza, insieme ai dati aziendali, del numero di licenza stessa.

Inoltre tutti i siti autorizzati dall’Italia devono prevedere un programma di autoesclusione, che si prende cura di quei giocatori che si ritrovano in difficoltà nell’affrontare il gioco e le problematiche che possono insorgere. Benché i siti con licenza straniera autorizzati ad operare in Italia siano altrettanto sicuri, le garanzie che ADM richiede ai portali italiani sono proprio pensate per la protezione del giocatore.

Tutela e divertimento, insieme si può

Anche se può sembrare che un gioco troppo sicuro possa essere meno divertente o appagante, non è affatto così. I siti con licenza AAMS seguono tutta una serie di criteri che hanno il compito di garantire che oltre alla sicurezza del giocatore ci sia non solo anche la sua possibilità di divertirsi a pieno, ma anche gli strumenti per il gestore del casinò stesso di poter avere un’attività di successo.

Unsplash

Per esempio regolare la gestione dei dati personali dei singoli utenti è una cosa richiesta in realtà da ogni portale online, indipendentemente dal contenuto e dallo scopo, quindi non è di certo una sorpresa che sia richiesto anche ai casinò. Offrire software sicuri e imparziali poi è un obbligo che, per un provider di giochi di questo tipo, non dovrebbe essere nemmeno considerato tale.

Se si dovesse spargere la voce che un casinò offre giochi truccati, a quel punto il rispetto delle regole sarebbe un problema secondario, in quanto l’utenza stessa scapperebbe senza pensarci troppo. Se anche i siti non AAMS hanno portali completamente tradotti in italiano, di certo non sarà una forzatura per chi ha intenzione di prendere la licenza nazionale.

Insomma, il gioco nei casinò autorizzati dallo stato italiano può unire tranquillamente alla sicurezza il giusto grado di divertimento, senza andare a rovinare gli affari di uno e il relax dell’altro. (nota stampa)