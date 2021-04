Covid: Puglia senza dosi, Asl sospendono somministrazione

(ANSA) – BARI, 26 APR – La Puglia è seconda in Italia per dosi di vaccino anti Covid somministrate rispetto a quelle a disposizione, ma le fiale scarseggiano e diversi hub comunali sono costretti a restare chiusi per via dello slittamento delle inoculazioni agli over 60.

“Abbiamo pochissime dosi, se avessimo le dosi avremmo già finito di vaccinare tutti i pugliesi.