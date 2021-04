Dal porto di Manfredonia Favilla conferma interesse per Livorno Calcio

Manfredonia, 26/04/2021 – (iltirreno) Franco Favilla conferma tutto mentre si trova sul porto di Manfredonia. «Sì, è vero. Ho rimandato la proposta di acquisto a Spinelli. Mi hanno detto che la prima lettera era scarna e poco chiara, adesso spero che non ci siano più dubbi da parte di nessuno. Se Aldo Spinelli vuole davvero vendere il Livorno, sa che cosa deve fare». Da quello che ci risulta, Favilla ha chiesto che Spinelli copra i debiti del Livorno Calcio, a quel punto lui metterebbe sul piatto 2,5 milioni di euro per il rilancio della società e della squadra.

Insistendo, Favilla conferma. «Sì, diciamo che la proposta di acquisto è questa. Credo che sia sufficiente scegliere un notaio: Spinelli dimostra di mettere sul piatto la copertura del debito, a quel punto mi consegna le chiavi della società soltanto dopo che io ho messo 2.5 milioni di euro sul conto del Livorno Calcio. Beh, credo che 2,5 milioni di euro come prima iniezione di liquidità siano una dimostrazione delle mie intenzioni. Se poi Spinelli vuole anche un incontro, io sono a disposizione. Non ho nessun astio con loro, ma mi devono far capire cosa vogliono fare. Ripeto, i soldi sono disposto a metterli dal notaio prima della consegna delle chiavi della società». (iltirreno)