“Ecco la città che vogliamo tra 20 anni”: LUCERA 2041

Questo documento nasce dall’esigenza di un gruppo di cittadini di dare più senso alla propria presenza in città, decidendo di occuparsi della Cosa Pubblica. L’idea è quella di costruire un’aggregazione di persone che insieme cammini, rifletta e agisca per partecipare come attori protagonisti alle scelte cruciali che abbiamo davanti e che determineranno la vita dei lucerini per i prossimi anni.

Siamo convinti che le scelte, politiche, economiche e sociali che non abbiano uno sguardo lungo sul futuro siano destinate a fallire: perché non ci si può occupare della vita delle persone guardandosi la punta delle scarpe, ma servono idee, visioni e radicamento. Scegliere oggi in quale città vogliamo che vivano i nostri figli e tutti quelli che verranno dopo di noi è prima di tutto un atto di rispetto verso chi Lucera ce l’ha consegnata chiedendoci di abitarla responsabilmente; è poi un modo di amare chi verrà, essendo pienamente padri e madri che si prendono cura prima di tutto di chi è indietro e non ce la fa a stare al passo, poi di tutti gli altri.

Abbiamo bisogno di dare senso, quindi, di trovare il filo di una presenza e di un impegno: Cercasi un fine. Bisogna che il fine sia onesto. Grande. Il fine giusto è dedicarsi al prossimo. E in questo secolo come lei vuole amare se non con la politica o col sindacato o con la scuola? Siamo sovrani. Non è più il tempo delle elemosine, ma delle scelte. (Scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa).

In questo Manifesto, che vi chiediamo di sottoscrivere, troverete 9 punti su cui vorremmo incontrarci. Non sono proposte, o almeno non ancora. Sono valori che possiamo, che dobbiamo condividere, il punto di partenza per un lavoro di azione che dovrà radicarsi, e per radicarsi avrà bisogno di essere pensato, vissuto, amato. Siamo convinti che un mondo deideologizzato non riesca, molto spesso, ad orientare le azioni dentro una proposta ideale che dovrebbe essere la precondizione della politica. Noi vogliamo invece incontrarci su quello che siamo, su quello che abbiamo nel cuore, sul modo con cui guardiamo il mondo e decidiamo di vivere la nostra vita. Come padri e madri responsabili, come figli partecipi, come amici legati da un affetto profondo gli uni alle sorti degli altri. Come una comunità. Una comunità che cammina, che ama, che spera, che lotta, che cresce, che non lascia indietro nessuno, che quando cade sa rialzarsi perché non è mai sola. Perché nessuno basta a sé stesso, e se non saremo in grado di vivere insieme sarà chi verrà dopo di noi a pagarne le conseguenze. Vogliamo essere una comunità capace di non mettere alla berlina le differenze, ma che sappia accoglierle e accompagnarle, che sappia fare sintesi e orientare le decisioni. Vogliamo essere un luogo che sappia costruire una città bella, in cui essere felici, in cui restare o andare via sia una scelta e non un obbligo, e che faccia del senso morale un approccio politico alle cose e non solo, nel migliore dei casi, una fonte di indignazione.