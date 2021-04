Arresti tra Manfredonia e Rovigo, al Riesame accoglimento con obbligo per Antonio Fusco

(STATOQUOTIDIANO.IT, ore 18). Foggia – Manfredonia, 26 aprile 2021. Accoglimento parziale con obbligo per Antonio Fusco, rigetto dell’istanza per Andrea Fusco, attesa per la fissazione della data dell’udienza per il Riesame per Claudio De Palma, Antonio Infante e Marco Matteo Pio Palmisano.

E’ l’aggiornamento relativo alla posizione di 5 dei 7 soggetti interessati lo scorso 13 aprile 2021 dall’esecuzione di un’ordinanza applicativa di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale – Ufficio GIP del capoluogo dauno, perchè ritenuti responsabili a vario titolo, dei reati di contrabbando di alcool e Tabacchi Lavorati Esteri, detenzione e commercio di sostanze stupefacenti.

Come anticipato, l’operazione è stata eseguita dai militari del Comando Provinciale di Foggia, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, col supporto dell’elicottero della Sezione Aerea di Bari,

L’operazione ha costituito l’epilogo di complesse e prolungate indagini di P.G. della Compagnia di Manfredonia, coordinate dalla Procura della Repubblica di Foggia, relative a un consolidato contrabbando di alcool in più province pugliesi, di sigarette di provenienza napoletana per la rivendita nella provincia di Foggia nonché di un significativo commercio illecito di sostanze stupefacenti, perlopiù cocaina, che dall’Alto Tavoliere approdava nel comune sipontino.

Le indagini sono partite da alcuni servizi di pattugliamento svolti dai finanzieri sulle principali rotabili che collegano Manfredonia ai comuni di San Giovanni Rotondo, San Severo, Torremaggiore, concentrando l’attenzione sul comportamento di alcuni soggetti con precedenti di polizia in materia di stupefacenti che, in piena pandemia, eludendo le stringenti norme introdotte dal Governo per contenere la diffusione del virus SARS COV 2, si spostavano tra i Comuni e oltre Regione, dichiaratamente per motivi di lavoro.

Erano stati interessati dall’interrogatorio di garanzia, fissato per il prossimo 21 aprile 2021, presso il Tribunale di Foggia, dinanzi al Gip dr.ssa Marialuisa Bencivenga:

De Palma Claudio, nato a San Severo il 09.02.1963, ivi residente, difeso dall’avvocato Renato Ravallese del Foro di Foggia; > attesa ora per la fissazione della data per il Riesame a Bari; Fusco Andrea, nato a San Giovanni Rotondo il 12.04.1985, residente a Manfredonia, difeso dall’avvocato Francesco Le Noci del Foro di Foggia; con rigetto dell’istanza di Riesame presso il Tribunale di Bari; Fusco Antonio, nato a San Giovanni Rotondo il 30.03.1976, residente a Manfredonia, difeso dall’avvocato Matteo Murgo del Foro di Bologna; accoglimento parziale con obbligo dell’istanza al Riesame, all’esito della camera di consiglio (Presidente dr. Giuseppe Battista) della terza sezione penale – Tribunale di Bari. Infante Antonio, nato a Foggia il 07.05.1957, residente a San Severo, difeso dall’avvocato Ettore Censano del foro di Foggia; attesa ora per la fissazione della data per il Riesame a Bari; Palmisano Marco Matteo Pio, nato a San Giovanni Rotondo il 27.05.1987, residente a San Severo, difeso dall’avvocato Ettore Censano del foro di Foggia. > Attesa ora per la fissazione della data per il Riesame a Bari.

I 5 indicati uomini erano stati tutti sottoposti (De Palma anche per altra causa) alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it