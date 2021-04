IN TUTTA ITALIA L’89,5% OGGI E’ RIENTRATO IN CLASSE. IN PUGLIA ALLE SCUOLE SUPERIORI MENO DEL 10%. NON E’ GIUSTO! ABBIAMO RISCRITTO AL GOVERNO E AGLI E ALLE PARLAMENTARI PUGLIESI. ABBIAMO CHIESTO L’IMPUGNAZIONE O LA SOSPENSIONE DELL’ORDINANZA REGIONALE NR. 121/2021

Le scriviamo in qualità di aderenti al movimento che raccoglie varie realtà e comitati attive sul territorio pugliese, privi di targhe partitiche e composti da genitori, insegnanti e cittadini attivi in campo sociale. Nati in pieno lockdown chiedevamo un anno fa che la Didattica a Distanza (DaD) fosse utilizzata solo per brevi periodi, in stato di assoluta emergenza e, soprattutto, che si iniziasse immediatamente ad intervenire per un rientro a scuola in presenza garantendo la massima sicurezza possibile.

Siamo largamente consapevoli della situazione dei contagi in Puglia, delle difficoltà del sistema sanitario regionale, purtroppo per molti anni depotenziato, non rafforzato in questi ultimi mesi attraverso interventi di medicina di prossimità, di prevenzione e cura non ospedaliera. Abbiamo più volte denunciato quanto le innegabili difficoltà dello stesso sistema sanitario regionale siano state più volte scaricate sulla scuola, di sovente additata dalle massime figure istituzionali della Regione – in misura strumentale – come luogo per eccellenza dei contagi.