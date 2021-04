L’assessore Pagliara iscritto a Rousseau, il M5s di Foggia non lo sapeva

“In riferimento alla nomina del dott. Lelio Costantino Pagliara, il gruppo del Movimento 5 Stelle di Foggia precisa che non era a conoscenza della sua iscrizione alla piattaforma Rousseau, e che, comunque, non ha in alcun modo effettuato segnalazioni del suo nominativo al Sindaco”.

Lelio Pagliara è il nuovo delegato ai servizi sociali nella giunta di Franco Landella: “Nell’augurare buon lavoro al neo assessore e nel rispetto della libertà di ogni individuo di esercitare il proprio impegno sociale e politico- proseguono i pentastellati di Foggia- il gruppo 5 stelle di Foggia chiede al dott. Pagliara,

non avendo condiviso con il Movimento 5 Stelle Foggia l’accettazione di tale incarico,

di chiarire la sua posizione rispetto alla la propria iscrizione alla piattaforma Rousseau, al fine di non destare equivoci”.