(STATOQUOTIDIANO, ore 11). Manfredonia, 26 aprile 2021. Segnalazioni da stamani a StatoQuotidiano.it in merito alla presenza di un “elicottero rosso” in volo anche a bassa quota nel territorio di Manfredonia.

Immagini mostrano l’elicottero rosso con le telecamere che volava a bassa quota su abitazioni in zona Siponto e centrali. Non si tratta di un mezzo del Comando provinciale dei Vigili del fuoco, non dell’Enav, ma si farebbe riferimento a un mezzo privato “che controlla, per conto dell’Enel, la rete elettrica. Per monitorarne le condizioni”.