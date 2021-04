Manfredonia, deceduto il talentuoso chitarrista Ciro Ruggiero (un artista poliedrico)

Il chitarrista-compositore Ciro Ruggiero nacque a Manfredonia il 21 gennaio 1932. Da piccola età, prese lezioni di chitarra dal M° Cherubino Salvatore Murgo. Mi riferiva anni fa, l’amico Ciro, che il bravo M° Murgo, tentò in tutti i modi di insegnarli a suonare la chitarra utilizzando uno spartito musicale, ma lui gli ripeteva sempre: “Maè, ji vogghje sunè acchessì senza moseche”.

Per un periodo continuò a studiare chitarra da autodidatta.

Durante la seconda guerra mondiale, ancora ragazzino, conobbe un musicista Jazz americano di colore che lo invogliò a studiare musica jazz. Successivamente continuò gli studi della chitarra sotto la guida del famoso chitarrista Pino Guerra, utilizzando il metodo Bona e Branibille. In età giovanile si esibì con orchestrine locali in occasionali di “matrimoni in casa” (di moda un tempo in loco), e poi in spettacoli di arte varia e serate danzanti durante il Carnevale. Nel 1954, prima di emigrare in Germania, tenne performance anche come macchiettista interpretando canzoni d’epoca e utilizzando anche magistralmente il “fischio” che inseriva nel corso delle sue esibizioni. Tra le sue partecipazioni a spettacoli di arte varia, di quell’anno, voglio ricordare quelli allestiti al Cine-teatro Pesante di Manfredonia e in altri teatri della Provincia di Foggia, dal regista Giuppi Brigida e dal cantante Lino Trigiani. Nel settembre del 1954, vista la mancanza di lavoro a Manfredonia, come tanti sipontini, partì per la Germania e si stabilì per un periodo nella città di Wilinger (Foresta Nera) dove lavorò in una fabbrica di mobili.

Nella stessa Città tedesca di Wilinger, ma anche nei paesi limitrofi, tenne nel contempo esibizioni con complessi composti da musicisti tedeschi che suonavano musica rock in pub e locali di ritrovo serali.

Nel 1957, ormai padrone della lingua tedesca, il chitarrista sipontino, si trasferì a Francoforte, dove iniziò l’attività di musicista professionista esibendosi sempre con formazioni musicali tedesche in night club e locali di lusso. Stipulò in questo periodo, contratti con la German America e con l’Atlas Kunstler Agentur di Walter Apper e con impresari della televisione di stato tedesca. Per alcuni anni, suonò con il famoso gruppo rock “The Taifuns” (Gli Uragani), con il quale conseguì ottime affermazioni artistiche, tenendo numerose esibizioni nelle città di Aidelberg, Monaco, Giessen, Achaffemburg, Vorms, Mains (Magonza), Annover, Duisburg, Dussendorf e in altre città tedesche. Con lo stesso famoso gruppo musicale tedesco, tenne tournèe anche in Olanda e Danimarca.

Sempre in Germania, dove era impegnato anche in incisioni musicali, nel 1961 allestì un complesso composto da bravi musicisti di Manfredonia quali: Vincenzo Piemontese (batteria), Antonio Del Nobile (chitarrista, cantante) entrambi emigrati in Germania per lavoro. Nello stesso gruppo musicale inserì lo studente universitario Michele Brigida (pianista jazz) che invitò dall’Italia.

Con questa formazione, suonò in locali di intrattenimento di numerose città tedesche. Il chitarrista sipontino, amante del nostro Carnevale, aveva anche la passione per la lavorazione della cartapesta. Dal 1957 al 1962, ogni anno, nel periodo di Carnevale, ritornava a Manfredonia per costruire carri allegorici, maschere e mascheroni in cartapesta, partecipanti alla sfilata del Carnevale Dauno e nel contempo suonava con formazioni musicali nei locali dove si organizzavano veglioni e “socie”. Tra le sue realizzazioni artistiche in cartapesta, voglio ricordare, il carro allegorico “Coktail Orientale” del 1957, che allestì con la collaborazione del prof. Tommaso Adabbo e gli studenti del Liceo Scientifico di Manfredonia e quello sempre in cartapesta che ideò e realizzò in occasione del Carnevale del 1959 intitolato: “Le Streghe” . Nel 1964, durante il Carnevale Dauno, con il complesso musicale intitolato “Poker” costituito da bravi musicisti locali, dei quali voglio ricordare: Tonio Leone (chitarra), Tonino Starace (sax), Nicola Tomaiuolo alias “Capacchiòne” (batteria), Tonino Racioppa (contrabbasso) tenne prestazioni varie in veglioni. Nello stesso anno, il chitarrista-compositore Ruggiero, allestì un nuovo gruppo musicale, composto da: Mimmo Talamo (chitarra), Nino Tomaiuolo (batteria), Luciano Gatta (cantante). Con questa formazione musicale, si esibì in Germania in locali vari per tre mesi nella città di Fulda. Verso la fine del 1964, lasciò a malincuore la Germania e fece ritorno a Manfredonia, dove prese a occuparsi dell’attività artigianale di canestraia di sua zia, la sig.ra Maria Saveria Mazzamurro.

Dopo il suo ritorno a Manfredonia, fondò il complesso musicale “I Pipistrelli” (composto da ottimi musicisti e cantante, locali), del quale facevano parte: Peppino delle Noci (chitarra), Enzo D’Onofrio (tastiere), il compianto Angelo Carpano (batteria), Pino Cafarelli (cantante), Giuseppe (Beppe) Mazzamurro (basso). Successivamente, costituì il complesso: “The New Bats” (I Nuovi Pipistrelli), con il quale conseguì ottime affermazioni artistiche, tenendo con questo gruppo musicale, numerose esibizioni, anche con cantanti di fama nazionale, in serate musicali e concerti, tenuti non solo a Manfredonia ma anche in altri locali della nostra Regione.

Negli anni ’70, ogni venerdì sera, con alcuni amici musicisti di ottimo livello artistico, del quale facevano parte, il chitarrista jazz, avv. Franco Castriotta, il batterista Michele Castriotta, il chitarrista Mimmo Talamo e il contrabbassista Giovanni Netta (romagnolo), si riunivano in corso Roma in una casa di proprietà del musicista Castriotta, dove suonavano per il puro piacimento e divertimento, trascorrendo indimenticabili serate musicali.

Mi riferiva Tonino Ruggiero (talentuoso chitarrista) figlio di Ciro Ruggiero, che le belle serate musicali trascorse con i suoi amici musicisti nella casa di Castriotta, si concludevano sempre con una spaghettata “felatille agghie e ugghie” (spaghettata con aglio e olio e un buon bicchiere di vino). Negli anni ’80, Ruggiero, invitato dai suoi amici musicisti di gioventù, quali il dott. Luigi Sapone (bassista), l’avv. Enzo D’Onofrio (tastiere), il caro compianto amico, Angelo Carpano (batteria), spesso si recava a suonare a Posta del Falco, dove con il prof. Vittorio Tricarico ed altri amici, hanno trascorso, ricordando “i spèzzj’andiche” (le antiche abitudini) serate musicali, dove partecipò, quando era libero da impegni artistici, anche il grande cantautore Lucio Dalla. Mi diceva sempre Tonino Ruggiero figlio di Ciro, che negli anni ’80 suo padre diede a Bari gli esami per l’iscrizione alla SIAE in qualità di compositore e arrangiatore.

A tal proposito, voglio ricordare, che Il musicista sipontino Ruggiero, è stato autore di più di 200 motivi musicali depositati nel tempo alla SIAE (Società Italiana Autori Editori). Ha musicato anche canzoni scritte dal paroliere-poeta Michele Barbone in arte (Linuccelli) e dal prof. Vittorio Tricarico, attore, regista teatrale e scrittore. Sempre negli anni ’80, Ruggiero ha insegnato chitarra a numerosi ragazzi di Manfredonia.

L’amico Ciro Ruggiero, artista talentuoso, sempre nell’intervista che gli feci anni fa, mi raccontava che, oltre alla predilezione per la chitarra e la cartapesta aveva, anche la passione per le piante medicinali che posseggono azione terapeutica, che lo stesso, andava a raccogliere nei campi e nei boschi del nostro agro, solitamente con un amico di San Giovanni Rotondo, grande esperto erborista. Le piante raccolte, le metteva su una spianatoia di legno e le faceva essiccare al sole nel larghetto dei Celestini, nei pressi di casa sua. Successivamente, poi le forniva alle persone, che ne facevano richiesta, alle quali spiegava come preparare i vari infusi per la cura naturale di certe patologie.

Il nostro “Cire u chitarriste” come veniva chiamato a Manfredonia, è stato nel corso della sua vita un artista eclettico. Mi diceva alcuni giorni fa, l’amico Tonino Racioppa, bravo musicista e cultore del dialetto di Manfredonia, che aveva suonato con Ruggiero negli anni ’60 a Manfredonia, che il chitarrista sipontino, aveva un innato senso del ritmo, un orecchio musicale eccezionale ed era abilissimo negli assoli.

Anche un altro amico musicista di Ruggiero, Peppino delle Noci, che aveva suonato la chitarra negli anni ’60 con Ciro Ruggiero nel complesso “I Pipistrelli” mi confermava quanto affermato dal contrabbassista Racioppa, del talento musicale di Ruggiero e dei suoi virtuosismi negli assoli di chitarra nel corso delle esibizioni.

L’amico Ciro Ruggiero, talentuoso chitarrista sipontino, ci ha lasciati il 16 aprile 2021. Gli artisti, non vanno dimenticati ma ricordati sempre nel tempo. Sentite condoglianze alla moglie Giovanna, alle figlie Luisa e Patrizia, al figlio Tonino e agli altri familiari.

** Le foto inserite nel presente articolo sono dell’archivio di Franco Rinaldi. Le foto dei complessi del 1964 e quella di Ciro Ruggiero con Lucio Dalla a Posta del Falco, sono dell’amico musicista e cultore del dialetto di Manfredonia Tonino Racioppa.