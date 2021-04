Network di affiliazioni: cos’è e perché sono essenziali per una strategia di marketing

Al giorno d’oggi vi sono numerosi modi per guadagnare online ma uno dei migliori in assoluto resta l’Affiliate Marketing.

I benefici di questa tipologia di guadagno sono tanti e i costi sono minimi. Ti starai domandando come guadagnare online con le affiliazioni.

Se hai deciso entrare in questo modo sei nel posto giusto. Ti spiegheremo qual è la giusta strategia per scalare il tuo business.

Network di affiliazione: che cos’è?

Sono sempre più numerose le aziende che utilizzano l’Affiliate Marketing per poter promuovere i propri prodotti e/o servizi. I network di affiliazione, per soddisfare i bisogni degli advertiser, sono riusciti a migliorare le proprie prestazioni.

Si precisa che ogni azienda può scegliere di lavorare in autonomia con i publisher, ma per farlo non solo è necessario più tempo ma anche bisogna rivolgersi ad un tecnico ingegnere per poter integrare il sistema di tracciamento all’interno del proprio e-commerce. Per tale motivo, l’83% degli advertiser si affida ai network di affiliazione.

Cosa sono?

I network di affiliazione sono delle piattaforme che si pongono da intermediario tra l’azienda (chiamata anche merchant) e l’affiliato (conosciuto come editore o publisher). Quando le aziende aprono il proprio programma di affiliazione su un determinato network, danno la possibilità ai publisher di iscriversi tramite la piattaforma. In tal modo, gli affiliati riescono a promuovere i prodotti e/o servizi del brand sul proprio sito web o blog.

Il network, inoltre, fornisce una consulenza ad entrambi i soggetti coinvolti.

Puoi capire cos’è un network di affiliazione leggendo questa pagina su affiliatepro.it.

Come funzionano i network di affiliazione?

I publisher sono identificati con un proprio ID, fornito dal network al momento dell’iscrizione, che serve per tracciare le vendite. Il publisher deve, quindi, inserire il link di affiliazione all’interno del proprio sito.

L’ID consente di tracciare la conversione quando un utente giunge sul sito dell’azienda, tramite il tuo banner di affiliazione.

I banner di affiliazione sono di diversi formati. E’ possibile, infatti, selezionare la dimensione del banner e il materiale grafico indicato per le email, per il sito web oppure per i social network.

Si precisa che i publisher possono fare domanda anche a più programmi di affiliazione di diverse nicchie, in qualsiasi momento.

Quali sono i vantaggi di un network di affiliazione?

I network di affiliazione si occupa della gestione di tutti gli aspetti del business delle aziende. In particolare si occupano di:

1.Gestione delle attività di affiliazione

Il network di affiliazione aiuta a snellire in modo incisivo i processi di gestione tra le aziende e gli affiliati. In altre parole si occupa della fatturazione, della gestione amministrativa e della reportistica.

2.Gestione del budget pubblicitario

Gli advertiser pagano una commissione ogni volta che viene generata una vendita, e sulla base della stessa sono si calcolano le fee. In altri casi, invece, è previsto un pagamento di fee fissa, nel caso in cui un utente si registra ad un form di contatto. Le modalità di retribuzione sono a discrezione dell’azienda.

3.Promozione di prodotti da partner autorizzati

I publisher fanno la domanda per iscriversi sia al network di affiliazione che al programma di affiliazione del brand. L’approvazione non è automatica ma è necessario che vi sia un doppio controllo prima di procedere con una collaborazione tra le parti.

4.Riduzione dei costi di gestione dello staff

Grazie ad un network di affiliazione si ha la possibilità di affidarsi ad un Account Manager che gestirà in autonomia il programma di affiliazione. Si occuperà, infatti dei task quotidiani, della gestione dei tracciamenti, della risoluzione di problemi tecnici, dei pagamenti e fornirà costantemente supporto. (nota stampa)