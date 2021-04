Scarseggiano dosi in Puglia, Lopalco “Vaccinazioni over 60 rimandate”

Bari, 26/04/2021 – (ilquotidianoitaliano) Caos vaccini in Puglia, le dosi scarseggiano e la Regione è pronta a correre ai ripari, posticipando le somministrazioni ai 60enni in buona salute. L’assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco e il direttore del dipartimento Salute, Vito Montanaro, hanno inviato una nota congiunta alle Asl pugliesi.

“La vaccinazione alle categorie dei soggetti fragili, estremamente vulnerabili e degli over 80 deve essere garantita – si legge -. Le Asl dovranno riorganizzare le agende prevedendo la programmazione della somministrazione del vaccino per le persone in fascia di età 69/60 anni e che non si trovano in condizione di fragilità, a partire dal 3 maggio prossimo”.

Ritardata anche la vaccinazione dei caregiver, ai quali la dose può essere garantita solo in caso di effettiva disponibilità di vaccini. In ogni caso il limite è fissato ad una sola persona per ciascun soggetto estremamente vulnerabile. (ilquotidianoitaliano)