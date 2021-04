Venturino: “Ma i baresi vogliono il decollo del nostro aeroporto?”

Dopo l’incontro online sul futuro del Gino Lisa, il presidente del comitato Sergio Venturino posta una sua riflessione sui social: “Sono presidente da circa un anno del comitato ‘VolaGinoLisa’.

Ho letto e sentito più volte che i baresi non vogliono il decollo del nostro scalo, non so se sia vero, mi sarà chiaro appena avremo una pista idonea anche ad un traffico low cost”.

“Però devo chiedermi – prosegue il presidente- cosa hanno fatto i nostri parlamentari di Capitanata, incluso un ex premier nato in Capitanata? Mai abbiamo avuto tanta rappresentanza parlamentare. Per carità, tanta buona volontà, tanta presenza ma concretamente niente per il nostro scalo. Certamente ci sono cose più importanti del Gino Lisa si lo sappiamo, ci sono, punto. Voglio ancora illudermi che un giorno ricorderemo alcuni di loro passeggiando per luoghi del nostro territorio. Preciso che quando nel post scrivo “parlamentari” mi riferisco ai parlamentari di ogni schieramento politico e che per la regione e AdP, come è scritto, potrò esprimermi solo dopo che lo scalo sarà operativo”.