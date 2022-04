A Manfredonia si girerà il film “Lo scarparo”, si cercano comparse e attori

StatoQuotidiano.it, 26 aprile 2022. Per il film “Lo scarparo“, le cui riprese partiranno dal mese di maggio a Manfredonia, si cercano figurazioni e figurazioni speciali residenti a Manfredonia.

Nei dettagli:

Bambino: magro con tagli non moderni , ne doppi tagli

Bambina: capelli ricci ,scuri

Ragazze more che sappiano parlare

Uomini da 10 a 60 anni :

-fisico ne palestrato ne sovrappeso

-tagli non moderni, non doppio taglio, non capelli rasati ai lati, non capelli colorati!!

-no tatuaggi visibili (no dietro la nuca, no alle mani, no ai polsi, no al collo, no ai polpacci ecc.)

-no pearcing e orecchini

Donne dai 10 anni ai 60 anni:

-capelli lunghi da altezza spalle in poi

-capelli di colore naturale neri e castani (no tinte, no meches)

-no gel alle unghie, no smalto semipermanente, no smalto!!!

-no tatuaggi visibili (no dietro la nuca, no alle mani, no ai polsi, no al collo, no ai polpacci ecc)

-no sopracciglia disegnate o tatuate

I casting si terranno presso l’associazione Ars Manfredonia in Corso Manfredi 185, nel giorno 28 aprile dalle 17:00 alle 20:00.

Munirsi di documenti e contatti come email e cellulare