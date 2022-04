Aeroporto Gino Lisa, si fa avanti una nuova compagnia aerea

FOGGIA, 26/04/2022 – (italiavola) Nell’illustrare la compagnia aerea e il suo futuro Gaetano Intrieri AD AeroItalia ha indicato che Forli’ sara’ l’aeroporto dove verranno operate rotte regionali attualmente non servite e il Sud Italia sara’ un altro punto cardine dove si sviluppera’ la compagnia aerea, in Puglia a Foggia.

Durante il suo discorso ha espresso l’apprezzamento per il benvenuto ricevuto a Forli dalla societa’ di gestione. Oltre a ringraziare per la presenza del Presidente dell’Associazione Industriali di Foggia. AeroItalia e’ una compagnia che nel breve operera’ anche voli charter come detto dal direttore commerciale Careddu. Oltre a voli long haul sull’hub di Roma Fiumicino. Quindi prima i filoni charter e regional su rotte sottili inespresse. E poi a seguire il lungo raggio. (italiavola)