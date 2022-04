StatoQuotidiano.it, 26 aprile 2022. “Un signore ci ha toccato il sedere e le parti intime e si è abbassato anche i pantaloni“.

E’ il racconto reso da una bimba di Manfredonia alla madre, come emerge da una denuncia/querela sporta nei giorni scorsi alle forze dell’ordine relativa a molestie sessuali ad opera di ignoti.

I fatti sono avvenuti verso le ore 20.35 del 22 aprile 2022, nei pressi di via Gargano. Coinvolte due bambine, con genitori intervenuti sul posto dopo una telefonata alle bimbe trovate ancora in lacrime.

Sul posto è giunta quella sera una pattuglia dei Carabinieri e i sanitari del 118. Le bambine sono state trasportate al pronto soccorso dove è stato riscontrato uno stato di agitazione per le molestie ricevute.”

“Non voglio neanche dirlo – scrive una mamma di una delle due bambine a StatoQuotidiano -, ma lo schifo è troppo. Voglio innanzitutto ringraziare i due angeli di Vieste mandati per salvare le nostre due bimbe. Poi voglio ringraziare i ragazzi a bordo della autombulanza che sono intervenuti da Mattinata, bravissimi ragazzi e la ragazza tenerissima.

Poi voglio ringraziare il comandante dei carabinieri di Manfredonia, e dire a chi offende nei commenti che è uno schifo. Dico a chi si rivolge a noi genitori di chiudersi la bocca, parliamo di due bimbe che si stavano facendo una passeggiata alle 19:30 di sera non all’una di notte. Chi offende noi è solo un immondizia. Non fate gli indifferenti, i bambini non si toccano“.