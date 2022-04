Da Foggia un abbraccio per il popolo ucraino: donazione farmaci per quasi 70mila euro

(nota stampa). Giusta o sbagliata che sia, ogni guerra ha i suoi eroi e ciascuno di noi diventa “eroe” quando dona e si dona all’altro. Forse, come qualcuno suggeriva, con l’associazione di cui faccio parte, dovrei occuparmi esclusivamente di promozione della legalità, sia essa nelle scuole o nelle aule istituzionali. Ritengo, tuttavia, che la LEGALITÀ rappresenta la massima garanzia di libertà e in questo delicato momento storico non può prescindere dal GRATUITO ALTRUISMO.

Dal 26 di febbraio quando ho iniziato a vedere i Sukoi in volo nello spazio aereo Ucraino, con il gruppo di volontari di Capitanata abbiamo dato inizio all’iniziativa “ULTIMI for UCRAINA”, una raccolta di ogni genere utile ad alleviare le gravi difficoltà di una popolazione aggredita. Tanti gli sguardi che abbiamo incrociato, privati cittadini di ogni età ma anche tante associazioni locali, che hanno sostenuto l’iniziativa.

Inaspettata, giunge la chiamata da parte di un’amicizia liceale la quale mi informa che l’azienda farmaceutica per la quale lavora, avrebbe provveduto nel giro di pochi giorni a donare all’associazione 6.980 scatole di farmaci pari al valore di euro 69.092,60 da destinare al popolo ucraino.

Una lauta donazione che quasi stentavamo a credere fosse possibile gestire cosi a stretto giro. Una corsa contro il tempo che fortunatamente si è conclusa con la dichiarata disponibilità di due parrocchie locali, Parrocchia Gesù e Maria e Sant’Antonio da Padova a ricevere la donazione, già giunta in Ucraina. Mi sento di ringraziare profondamente la volontà anonima della ditta che ci ha donato così tanto e la voce amica dei migliori anni al Liceo Lanza.

La grande generosità e lo spirito di solidarietà che stiamo riscontrando in questi giorni alimenta, inoltre, la nostra convinzione che esiste una Foggia diversa da quella descritta dalle pagine di cronaca nera. Una Foggia costituita anche e soprattutto da gente altruista e generosa che con profondo spirito di abnegazione è pronta ad offrire ed offrirsi al prossimo.

Una Foggia in grado di unirsi in un unico abbraccio comunitario che la risolleva, la riscatta e la rende degna d’onore.

Non nego che in questi giorni mi senta realizzato del mio quotidiano. E’ come se avessi imbracciato anch’io un Kala ,come se avessi partecipato anch’io in mimetica. Una piccola goccia tra milioni di gocce che formano l’oceano.

La VERA LEGALITÀ È AMORE PER GLI ALTRI.

PietroPaolo Mascione vicepresidente nazionale “Ultimi” per la legalità