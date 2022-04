La Giunta comunale approva il Progetto Carnevale di Manfredonia 2022

MANFREDONIA (FOGGIA), 26/04/2022 – “ LA GIUNTA COMUNALE Premesso che: questa Amministrazione, nell’interesse della comunità amministrata, sulla base delle proprie competenze e delle finalità sancite dallo Statuto, si propone di operare per la promozione turistica, commerciale, artigianale e culturale del territorio anche con manifestazioni che possano sia aumentare l’attrattività della Città come destinazione turistica sia valor izzare i prodotti della gastronomia e dell’artigianato locale;

in considerazione delle difficoltà finanziarie in cui versa l’Ente e nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, l’Amministrazione è orientata, oltre che a concentrare più produttivamente le risorse di vari soggetti pubblici e privati, verso la valorizzazione del mondo associativo e verso iniziative gestite su basi di volontariato senza oneri per il Comune;

Considerato che: il Carnevale di Manfredonia è parte essenziale della programmazione di valorizzazione del patrimonio culturale della Città. Le manifestazioni del Carnevale coinvolgono, infatti, ogni anno migliaia di persone, tra maestranze e figuranti, con grande partecipazione di pubblico; l’emergenza sanitaria da COVID–19 ha costretto ad annullare le manifestazioni del Carnevale 2021 e ha impedito lo svolgersi della manifestazione nelle date previste del Carnevale nel 2022;

l’Amministrazione comunale, al fine di conservare e valorizzare identità, tradizione e

know–how ha già avviato una importante attività di coinvolgimento di associazioni e

cittadini per ideare un grande cartellone di eventi durante l’estate 2022 anche in

prospettiva delle manifestazioni relative al Carnevale 2023;



l’impatto culturale ed economico del Carnevale risulta sempre più significativo e, infatti, la Regione Puglia, con la Deliberazione di Giunta n. 376 del 2017 relativa al Fondo speciale cultura e patrimonio culturale, ha riconosciuto il Carnevale di Manfredonia meritevole di un “riconoscimento in ragione della storicità delle edizioni, della qualità artistica e

creativa, delle ricadute socio–economiche e turistiche, delle connessioni con il patrimonio

culturale e i territori”;

il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha riconosciuto, da parte sua, la storicità del Carnevale di Manfredonia, assegnando, sin dall’annualità 2018 un contributo finalizzato a dare sostegno ai Carnevali Storici che sono in grado di implementare le condizioni di attrattività e competitività turistica dei territori mentre la Legge sullo

spettacolo dal vivo ha riconosciuto i Carnevali come patrimonio culturale del Paese;

Dato atto che



LA GIUNTA COMUNALE DELIBERA di approvare il Progetto Carnevale di Manfredonia 2022 depositato agli atti d’ufficio che si intende allegato al presente provvedimento; di partecipare al Bando del Ministero della Cultura di cui Decreto Ministeriale n. 44 del

3 febbraio 2022 che definisce i criteri e le modalità di assegnazione del contributo pari a 1 milione di euro per l’anno 2022 a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per la tutela e la valorizzazione della funzione svolta dai carnevali storici che abbiano una riconoscibile identità storica e culturale, per la conservazione e la trasmissione delle tradizioni storiche e popolari in relazione alla promozione dei territori”.





[Atto] » DG_75_22042022.pdf