Manfredonia, si concludono le “Giornate della Storia”

Un fiume ininterrotto di gente che ha scoperto ed apprezzato Manfredonia per la sua storia e la sua cultura, valorizzate in maniera artistica, didattica e ludica da Palio di Manfredonia . Finalmente una bella boccata d’ossigeno per le attività commerciali e per la rivitalizzazione della nostra comunità. É significativo che Manfredonia, dopo gli anni del commissariamento e della pandemia, sia ripartita dalla storia di Re Manfredi e dal suo progetto di farne diventare la città più bella ed importante del mondo. La nostra storia é il nostro futuro”.