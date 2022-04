Regione Puglia, novità sui concorsi Arpal: prove a Maggio per alcuni profili

Foggia, 26 aprile 2022, (Foggiasera.it) – Prosegue la preparazione alle prove degli speranzosi iscritti ai concorsi di recente banditi dalla Regione Puglia. Sono state pubblicate le date di alcuni dei bandi relativi alle selezioni per titoli ed esame, come si legge sul sito dell’ente, “per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di complessive n. 209 unità, da inquadrare nella categoria D – posizione economica D1, pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale concorsi ed esami, n. 103 del 28 dicembre 2021”.

Di seguito, i profili professionali per i quali è stato stilato il calendario delle prove selettive, reperibile a questo link:

AREA AMMINISTRATIVA

Bando 4: Specialista amministrativo/Ambito Gestione risorse strumentali: n. 6 posti

AREA COMPETITIVITA’ E SVILUPPO DEL SISTEMA (POLICY REGIONALI)

Bando 6: Specialista tecnico di policy/Ambito Agricoltura: n. 20 posti

Bando 8: Specialista tecnico di policy/Ambito Cultura e valorizzazione del territorio e del paesaggio: n. 3 posti

Bando 9: Specialista tecnico di policy/Ambito Fitosanitario: n. 10 posti

Bando 11: Specialista tecnico di policy/Ambito Gestione e valorizzazione del demanio: n. 4 posti

Bando 12: Specialista tecnico di policy/Ambito Istruzione: n. 3 posti

Bando 15: Specialista tecnico di policy/Ambito Protezione civile e Tutela del territorio: n. 11 posti

Bando 16: Specialista tecnico di policy/Ambito Salute: n. 12 posti

Bando 21: Specialista tecnico di policy/Tutela, garanzia e vigilanza nel sistema delle comunicazioni: n. 2 posti

Bando 22: Specialista tecnico di policy/Urbanistica, Pianificazione territoriale e Politiche abitative: n. 15 posti

AREA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

Bando 24: Specialista della comunicazione istituzionale: n. 3 posti

AREA INFORMATICA E TECNOLOGICA

Bando 26: Specialista sistemi informativi e tecnologie: n. 6 posti

AREA LEGISLATIVA

Bando 27: Specialista legislativo: n. 1 posto

Oggi, invece, è il giorno della firma del contratto per i 578 che hanno passato la selezione dell’Arpal Puglia, della quale abbiamo già parlato su queste colonne. Restano, invece, in attesa di notizie le oltre 700 persone risultate idonee alla prova per 126 posti al 112. Nonostante il termine per l’invio della documentazione relativa ai titoli, infatti, sia scaduto il 9 febbraio scorso, oltre 2 mesi dopo non c’è traccia della relativa graduatoria. (Foggiasera.it)