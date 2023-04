A giugno partono gli idrovolanti: anche Manfredonia nelle rete

MANFREDONIA (FOGGIA), 26/04/2023 – Ad “Aero 2023” presenti anche l’Aviazione Marittima Italiana, presieduta da Orazio Frigino, e il Gruppo Caroli Hotels che hanno presentato i progetti europei Swan per collegamenti turistici con idrovolanti tra Puglia, Grecia, Albania e Montenegro.

Le prossime idrobasi sono state individuate a Gallipoli e a Taranto, dopo alcuni test effettuati nel 2022. Mentre quella di Santa Maria al Bagno (Lecce) dovrebbe partire a metà giugno. “Durante questa importante manifestazione – dice Orazio Frigino, presidente di Aviazione Marittima Italiana – abbiamo fatto il punto sulla realizzazione del progetto Swan, che prevede l’attivazione di collegamenti turistici con idrovolanti tra la Puglia e alcune località greche.

I nuovi idrovolanti

Nell’occasione, saranno presentati nuovi idrovolanti e nuove idrobasi trans-adriatiche e per la promozione dei porti turistici associati all’associazione: Porto turistico di Gallipoli e Marina Yachting Portolano, Porto turistico di Taranto e Marina Molo Sant’Egidio, Porto turistico di Manfredonia Marina del Gargano, Porto turistico di Termoli, Marina di San Pietro, Porto turistico di Saranda e Valona in Albania, Porto di Tivat in Montenegro Tivat”. Lo riporta il sito il Quotidiano di Puglia.