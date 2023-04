Caso abusivismo Trigiani, Salvemini: “E’ il sindaco Rotice che si deve dimettere, ecco perchè”

www.statoquotidiano.it, Manfredonia, 26 aprile 2023. “Il sindaco deve revocare le deleghe dell’assessore dopo il caso abusivismo? No, è il sindaco che si deve dimettere. E adesso vi spiego perchè“.

Così a StatoQuotidiano.it l’avvocato Angelo Salvemini, già assessore comunale di Manfredonia, con delega ai lavori pubblici, la stessa delega dell’assessore Lucia Trigiani, subentrata a Salvemini dopo la missiva di quest’ultimo relativo al caso Engie con contestuale provvedimento di revoca del sindaco.

“Chiedo le dimissioni del sindaco Rotice innanzitutto perché la nomina assessorile è fiduciaria, è il sindaco che sceglie in autonomia una persona di fiducia. Inoltre, l’attuale assessore Trigiani, come dalla stessa dichiarato, ha questa situazione di abusivismo da anni, già con l’amministrazione Riccardi, durante la quale ricopriva il ruolo di consigliera comunale. Il sindaco Rotice non può dire che non sapeva, visto tra l’altro che nel curriculum della Triggiani è indicato espressamente l’indirizzo dell’immobile abusivo come residenza, in una località gravata da usi civici e da vincoli archeologici”.

“E’ il sindaco che continua a professare la parola legalità, ma di fatto continua a fare buchi nell’acqua con scivoloni quali quelli che abbiamo visto e assistito. Il sindaco si deve dimettere, non l’assessore Trigiani. Rotice professa legalità ma pratica l’illegalità. Inoltre, considerando come il sindaco mi ha revocato le deleghe perché ho denunciato una situazione molto delicata, mi meraviglio come adesso sia titubante ad intervenire in un caso conclamato di illegalità come questo”.

Per la conferenza stampa (vedi video in basso,ndr). “Ho seguito la conferenza di questo pomeriggio nello studio del collega Cristiano Romani. Non condivido sul piano strettamente tecnico, da avvocato, le motivazioni addotte come giustificazione, dal collega, che non hanno fugato quello che è emerso dall’intervista del giornalista di Fuori dal coro, ovvero che quella casa non fosse in uso all’assessore”.

“Anzi, al contrario – continua Salvemini – ha confermato che in sede di separazione l’immobile in oggetto è stato assegnato alla Trigiani, e quindi che le è stato concesso l’uso dello stesso. Ora il fatto che oggi la Trigiani sia domiciliata dalla madre, da un’altra parte dunque, è relativo come discorso”.

“Il domicilio riguarda l’eventuale indicazione del luogo dove stabilire i propri interessi economici, ad esempio, ma la residenza ce l’ha ancora in quella casa, e questo conferma che la stessa dimora abitualmente in quell’immobile. Ora, credo che il problema non sia l’uso o non uso della casa perché che ci sia una riconducibilità all’assessora, penso sia inconfutabile. Che l’assessora sia consapevole della vicenda di quell’immobile penso sia lapalissiano“.

“La figura è grande, l’errore/orrore è consistente, e quindi in teoria dovrebbe dimettersi, ma io non chiedo le dimissioni dell’assessore trigiani ma del sindaco Rotice, per i motivi indicati”.

CONFERENZA STAMPA AVV. CRISTIANO ROMANI, ALLA PRESENZA DELL’ASSESSORE LUCIA TRIGIANI (DI ANTONIO CASTRIOTTA)