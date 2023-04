Caso “villa abusiva”. Opposizione: “E’ ora che il sindaco si dimetta”

MANFREDONIA (FOGGIA), 26/04/2023 – “La notizia che l’assessora alle Opere Pubbliche del Comune di Manfredonia risieda in un’abitazione abusiva a Siponto è l’ennesimo schiaffo alla credibilità dell’amministrazione guidata dal sindaco Gianni Rotice e un insulto ai cittadini onesti di Manfredonia.

In pratica, il sindaco continua a parlare di legalità e di lotta all’abusivismo, mentre ha al suo fianco un rappresentante che vive in una casa costruita illegalmente. Una situazione inaccettabile. Non siamo i soli a pensare che ciò fosse noto al Sindaco già prima di nominarla assessore e che questa sia l’ennesima dimostrazione della scarsa considerazione da parte sua non solo dei requisiti che debbono necessariamente possedere gli amministratori comunali, ma anche delle circostanze che hanno influito pesantemente sullo scioglimento del Consiglio comunale.

Più che le dimissioni dell’assessora Trigiani, che oggi avremmo date per scontate, ma non sono ancora arrivate, come Consiglieri di Minoranza chiediamo a questo punto che sia il Sindaco a dimettersi immediatamente, poiché non è più credibile come rappresentante della città di Manfredonia, che speriamo possa al più presto trovare rappresentanti degni di lavorare nel rispetto delle leggi e per il bene della comunità”. Lo riportano i Consiglieri di Minoranza.