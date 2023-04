Disabili. Perrini: i 2,1 mln stanziati per favorire occupazione sono stati utilizzati, e come?

“Alla Regione degli annunci eravamo abituati, ma quando riguardano i disabili gli annunci sanno di beffa, oltre il danno di chi ha già tante difficoltà nel quotidiano.

“E così visto che da oltre sei mesi aspetto che il presidente Emiliano e gli assessori Piemontese (Bilancio) e Leo (Lavoro) rispondano alla mia interrogazione sull’utilizzo del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili ho deciso di convocarli in audizione con la speranza di ottenere qualche dettaglio su come, ma soprattutto ‘se’ sono stati mai utilizzati, tenuto conto che stiamo parlando di un Fondo approvato dalla Giunta regionale il 16 luglio 2020 (vale a dire, guarda caso, pochi mesi prima del voto alle Regionali che si sarebbe tenuto a settembre. E quindi in odore di campagna elettorale!).

Le risorse dovevano, appunto, servire a sostenere il pieno inserimento al lavoro delle persone con disabilità attraverso azioni di miglioramento e qualificazione dei servizi pubblici nell’ambito del collocamento mirato al fine di favorire l’incremento quantitativo e qualitativo dell’occupazione e dell’occupabilità dei disabili. Stiamo parlando di 2,1 milioni dei quali 1,5 mln per sostenere i contributi per l’assunzione, 300mila per l’adattamento al lavoro e altri 300mila per percorsi abilitanti per centralinisti telefonici non vedenti.

“Fino a novembre, quando ho presentato interrogazione, non sono ancora state definite le misure previste dal Programma, dopo sei mesi è cambiato qualcosa? Per questo ho chiesto che Emiliano, Piemontese e Leo vengano in audizione a spiegare se le risorse stanziati da quasi tre anni sono state utilizzate, e come?”.

Lo dice in una nota Renato Perrini, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.