Lucera, Archeoclub: “Papa, non più Papa. La rinuncia pontificia nella storia e nel diritto canonico”

– I temi trattati dalla presentazione del volume “Papa, non più Papa. La rinuncia pontificia nella storia e nel diritto canonico”, a cura di Amedeo Feniello e Mario Prignano, che avrà luogo a Lucera il 29 aprile prossimo presso il Circolo Unione, sono anticipati dalla copertina dello stesso, una tela attribuita a Gregorio Preti(XVII sec) e che raffigura Celestino V rifiutare la tiarapapale.

Più volte papa Francesco ha parlato della rinuncia al pontificato come di qualcosa che potrebbe verificarsi ancora in futuro (non necessariamente nel “suo” futuro), fino a divenire usuale.

Ora, a quasi dieci anni dal gesto di Benedetto XVI, autorevoli storici, giuristi e osservatori si confrontano su un tema delicatissimo che continua ad attirare l’attenzione del mondo intero, soprattutto perché tuttora privo di qualunque regolamentazione giuridica.

L’esame dei precedenti storici e dell’elaborazione canonistica sviluppatasi prima e dopo Celestino V, offre qui lo spunto per una riflessione che vale anche come proposta da consegnare a chi, nella Chiesa, dovrà decidere e legiferare.

Il volume di 192 pagine edito da Viella Libreria Editrice a dicembre del 2022 per la collana “La storia” vede inoltre i contributi di Geraldina Boni, Cristiana Caricato, MassimoFranco, Gianfranco Ghirlanda, Valerio Gigliotti, PaoloGolinelli, Johannes Grohe, Roberto Regoli, RobertoRusconi.

Dialogherà con il curatore Don Gaetano Schiraldi, consultore storico del Dicastero delle Cause dei Santi della Città del Vaticano.

Ad introdurre la serata Silvio Di Pasqua, presidente del Circolo Unione di Lucera, e Walter di Pierro, presidente della sede di Lucera dell’Archeoclub.

L’evento è a cura dell’Associazione Archeoclub d’Italia a.p.s– Sede di Lucera “Minerva”, del Circolo Unione di Lucera e del blog “Lucera: memoria e cultura –www.luceramemoriaecultura.it”.

Amedeo Feniello (Napoli, 1962), storico del Medioevo, si occupa prevalentemente di storia del Mezzogiorno medievale, con una particolare attenzione agli aspetti economico-sociali, e di storia del commercio e dell’economia medievale, con un approccio globale, con particolare interesse per la storia sociale ed economica del Mediterraneo e sulla nascita della banca. E’ stato Directeur d’études invitépresso l’École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi e ha insegnato Storia del Mediterraneo nel Medioevo presso la NorthwesternUniversity di Evanston, Chicago. Lavora presso l’Isem-CNR di Cagliari e insegna Storia medievale all’Università degli Studi dell’Aquila. E’ autore di numerosi saggi storici, tra cui “Sotto il segno del leone. Storia dell’Italia musulmana” (Laterza, 2011) e “Dalle lacrime di Sybille. Storia degli uomini che inventarono la banca” (Laterza, 2013) e ha collaborato alla “Storia mondiale dell’Italia” (a cura di Andrea Giardina, 2017).

Mario Prignano (Lucera, 1964), sposato e con due figli, vive a Roma. Laureato in Scienze politiche all’Università di Perugia, giornalista radiotelevisivo (Tg1 e Radio1) e di carta stampata (Sole 24 Ore, Libero, l’Espresso, settimanali Rcs), dal luglio 2019 ècaporedattore centrale del Tg1. Dal 2003 al 2013 ha insegnato “Giornalismo politico e parlamentare” all’Università del Molise da cui ha tratto la sua prima fatica editoriale, “Il giornalismo politico” (Rubbettino, 2007). Quale saggista storico, appassionato per la ricerca storica e in particolare per la storia della Chiesa, è autore di “Urbano VI, il papa che non doveva essere eletto” (Marietti 2010) e “Giovanni XXIII, l’antipapa che salvò la Chiesa” (Morcelliana, 2019).

