Meteo Puglia, per il 1° Maggio è ancora “Maledizione dei Ponti!”

FOGGIA, 26/04/2023 – Sarà una primavera molto diversa e tumultuosa rispetto a quella a cui ci siamo abituati negli ultimi anni.

L’ultima mappa conferma il passaggio di diversi fronti freddi in discesa dal Nord Europa, e che probabilmente sarà un ciclone di pericoloso maltempo nel fine settimana e fino a maggio, il che è sensazionale in un certo senso. Tuttavia, come spesso accade in questo periodo dell’anno, è importante notare che non tutte le regioni avranno lo stesso esito.

Fonte: ilmeteo.it

Come mostra il grafico sottostante, questo è un precursore del peggioramento maggiore atteso per domenica 30 aprile, quando è previsto l’arrivo di una massa d’aria fredda e instabile che spingerà una perturbazione (colori blu e verde) in discesa dal Nord Europa per creare un’ondata di maltempo. Flusso di aria fredda e instabile verso l’Italia nel weekend e nella festività del Primo Maggio.

L’Italia, soprattutto quella centro–settentrionale, rischia di trovarsi in una sorta di “zona di convergenza” in cui interagiscono masse d’aria di origine diversa. Il calore accumulato negli strati bassi dell’atmosfera aumenta il rischio di eventi meteorologici estremi come nubifragi e pericolose grandinate. La seconda mappa che vi mostriamo qui sotto indica le piogge e i temporali (colore viola) previsti per la giornata del Primo Maggio (Festa dei Lavoratori). Precipitazioni attese per Lunedì 1 Maggio (fonte: ilmeteo.it)



A maggiore rischio sarà ancora una volta il Nord (in particolare il Triveneto e l’Emilia Romagna) e i settori adriatici dove non mancheranno rovesci temporaleschi, alternati magari a qualche pausa asciutta. I maggiori spazi soleggiati li avremo invece sul versante tirrenico e sulle due Isole Maggiori anche se soffieranno intensi venti di Maestrale e di Ponente. Lo riporta il sito il meteo.it