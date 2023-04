Pezzi di ricambio, scegliere sempre gli originali o l’alta qualità

Cambiare un pezzo specifico ad una automobile significa non improvvisare ma al contrario cercare prodotti che ne possano garantire l’affidabilità. Sarà fondamentale rivolgersi a personale qualificato e che possa consigliarvi nella maniera migliore. Spendere meno il più delle volte equivale a non acquistare articoli di qualità: pagare un singolo prodotto un po’ di più invece si può rivelare fondamentale per il buono stato dell’auto e per manutenerla sempre al top.

Mai trascurare la propria automobile

Trascurare la nostra automobile non è di certo il modo migliore per tenerla sempre in condizioni perfetta. Al contrario, la macchina va regolarmente controllata nelle sue compomnenti e portata nei centri specializzati. Anche se dovessimo tenerla sempre nel massimo della considerazione e del trattamento, lavarla e controllare i livelli giusti, questo non significa assolutamente evitare di effettuare controlli specifici e approfonditi. Voi come siete messi con la vostra vettura?

Scegliete con cura e attenzione i vari pezzi di ricambio

E in particolare bisognerà prestare attenzione ai pezzi di ricambio, sia nella parte della meccanica ma anche per quanto riguarda l’elettronica. Questo è un aspetto a cui non tutti prestano la giusta importanza, ma cambiare i pezzi e sostituirli con pezzi originali o di ottima qualità significa prevenire eventuali danni. Non solo, un primo risparmio sulla spesa del pezzo acquistato, ma di qualità bassa, non vi terrà al riparo a problemi e non escluderà il fatto di acquistare un nuovo pezzo di ricambio. Vi conviene?

Anche il pezzo più piccolo può fare la differenza

L’usura intacca l’automobile. L’assistenza qualificata è importante, bisognerà scegliere i rivenditori migliori. Il filtro è uno dei pezzi maggiormente sostituito: anche una piccola parte, come mostrato nell’immagine tratta da pezzidiricambio24.it, è strategica per il funzionamento dell’auto. Il filtro carburante ad esempio è una delle componenti più piccole ma più importanti per il funzionamento dell’automobile. Pensate alle componenti di sporcizia nella benzina e ancora di più nel gasolio: il filtro preserverà il motore per evitare malfunzionamenti o problemi. Perchè tutta questa preoccupazione per i motori diesel? Questi propulsori hanno un gasolio più sporco della benzina, ecco che allora il controllo e la sostituzione del filtro si rivelerà fondamentale.

La componente del filtro da tenere sempre sotto controllo

La benzina e il gasolio non sono esenti dalla presenza di queste impurità o sporcizia. Il filtro dovrà lavorare in maniera importante, sempre in condizioni ottimali per regolare la pulizia del carburante. Si trova nella parte posteriore del sottoscocca o anche immerso nel serbatoio benzina insieme alla pompa carburante. La sua forma è riconoscibile da tutti: la cartuccia filtrante può essere sia in formato cellulosico, tipica a fisarmonica, ed è intercambibile. Ci sono però anche filtri di metallo, direttamente puliti e rimontati. La sostituzione del filtro benzina su un’automobile nuova si effettua in genere tra gli 80.000 e i 100.00 km, in quelle più datate dai 30.000 ai 50.000 km. Per i filtri a gasolio tra i 30.000 e i 60.000 km. (NOTA STAMPA).