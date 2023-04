Piattaforme aeree autocarrate 16A Speed: l’efficienza al servizio dei lavori in quota

Socage, azienda italiana leader nella produzione di piattaforme aeree, presenta la piattaforma autocarrata 16A Speed, progettata per garantire un’alta efficienza nei lavori in quota in spazi ristretti. La piattaforma autocarrata 16A Speed è stata progettata con la massima attenzione alla sicurezza dei lavoratori, integrando numerosi dispositivi di sicurezza per ridurre il rischio di incidenti sul lavoro. La piattaforma è in grado di raggiungere un’altezza di lavoro di 16 metri e ha un raggio di lavoro di 9 metri.

Sicurezza e versatilità: le caratteristiche della piattaforma autocarrata 16A Speed

La piattaforma autocarrata 16A Speed è dotata di un sistema di controllo delle proporzioni che garantisce la massima precisione nei movimenti, riducendo al minimo il rischio di incidenti sul lavoro. La piattaforma autocarrata 16A Speed è in grado di raggiungere altezze considerevoli, fino a 16 metri. Questa caratteristica rende la piattaforma estremamente versatile e adatta a una vasta gamma di lavori in quota, come manutenzione elettrica, illuminazione, pulizia strade e molto altro. La piattaforma autocarrata 16A Speed è stata progettata per garantire l’efficienza nei lavori in quota in spazi ristretti. Grazie alla sua compattezza, la piattaforma può essere utilizzata in spazi dove altri mezzi non possono accedere, rendendola ideale per lavori in città.

Socage: l’impegno per la sicurezza e l’innovazione

Socage è un’azienda italiana leader nella produzione di piattaforme aeree, con oltre 40 anni di esperienza nel settore. Fondata nel 1974 a Modena, Socage si è rapidamente affermata come uno dei principali produttori di piattaforme aeree in Europa. L’azienda si impegna costantemente per garantire la massima sicurezza dei lavoratori, offrendo soluzioni innovative e affidabili per ogni esigenza lavorativa. La piattaforma autocarrata 16A Speed rappresenta l’evoluzione delle piattaforme autocarrate per lavori in quota, grazie al suo design innovativo e alla massima attenzione alla sicurezza dei lavoratori.

Conclusioni

La piattaforma autocarrata 16A Speed rappresenta l’evoluzione delle piattaforme autocarrate per lavori in quota, grazie alla sua efficienza, versatilità e massima attenzione alla sicurezza dei lavoratori. Socage si conferma come uno dei principali produttori di piattaforme aeree in Europa, offrendo soluzioni innovative, sicure e personalizzate per ogni esigenza lavorativa. Inoltre, l’azienda si impegna anche per la sostenibilità ambientale, offrendo soluzioni aeree a basso impatto ambientale e cercando costantemente di ridurre l’impatto ambientale delle proprie piattaforme aeree. (nota stampa).