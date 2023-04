Più palestre adeguate nelle scuole di Foggia, approvati altri finanziamenti

www.statoquotidiano.it, 26 aprile 2023. Altre quattro palestre da riqualificare nelle scuole di Foggia, possibile grazie a Fondi Fesr 2014-2020 e inserite nel programma triennale delle opere pubbliche 2023-25 del Comune.

Si tratta dell’istituto comprensivo Dante Alighieri plesso di via Sant’Alfonso dei Liguori, I.C. De Amicis-Pio XII, Plesso PIO XII di Via Fiorello La Guardia, Scuola San Ciro Via Labriola, C. Vittorino-Zingarelli, plesso Zingarelli di Via Fasani.

Un nuovo passo dopo aver ottenuto l’approvazione per alcune delle strutture candidate con il Pnrr, come la palestra della scuola Garibaldi, per esempio e, relativamente all’attivazione della mensa, la scuola Manzoni, per cui è partito il progetto di una struttura attigua adibita a tale fine e finanziata per 750mila euro.

All’apertura dell’ anno scolastico 2020-2021, il servizio Lavori Pubblici ha effettuato, su disposizione del commissario straordinario, un’attività di monitoraggio dello stato di funzionalità dei vari edifici. Ne è derivata l’esigenza di un insieme di interventi classificabili quali “urgenti ed indispensabili” per il normale svolgimento delle attività scolastiche.

Ma, successivamente all’ azione di monitoraggio condotta, “è emersa la necessità di ulteriori interventi, non compresi nell’impegno assunto nel 2021″ sulla base dell’avviso pubblico Fesr.

Il 24 febbraio 2023 è pervenuta, dal Ministero dell’istruzione e del merito, nota di autorizzazione per un finanziamento pari ad € 350mila, inserito nel programma triennale delle opere pubbliche secondo questa suddivisione: € 50mila nell’anno 2023, € 300mila nell’anno 2024.

All’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione- 28 giugno 2021- potevano partecipare i comuni capoluoghi di provincia, le province e le città metropolitane presentando al massimo quattro candidature per rispettivi diversi edifici scolastici con relativi quattro progetti.

Il Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale), riguarda non solo l’adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica delle palestre, ma, più ampiamente, le “aree di gioco, gli impianti sportivi adibiti ad uso didattico, le mense scolastiche e relativo allestimento”.

L’obiettivo specifico è “l’aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici”.

Le determine affisse all’albo, per cui esistono già i progetti redatti, approvano i responsabili dei procedimenti e impegno di spesa per una fruizione migliore delle strutture scolastiche e della qualità della vita.

Paola Lucino, 26 aprile 2023