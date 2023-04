“Il giudice Nunzia Castellano ha disposto la custoda cautelare in carcere per Gianluca Paul Seung, il 35enne di Torre del Lago (Lucca) accusato di omicidio premeditato per l’aggressione mortale alla psichiatra Barbara Capovani avvenuta venerdì 21 aprile all’esterno del servizio di psichiatria sociale dell’Asl Toscana nord ovest all’ospedale Santa Chiara di Pisa”.

Lo si apprende dalla questura.

Lo riporta l’Ansa.